Átesett a műtéten Tícia, akit 10 éves korában egy szörnyű baleset ért

Sikeresen átesett a műtéten Tícia, aki december végén járt Barcelonában Nazarov doktornál. Ticit 10 éves korában érte egy szörnyű baleset, amikor egy strandon valaki vélhetően túl közel csúszott hozzá, a vízbe érve fejbe rúgta, majd ennek következtében a kislány perceken át élettelenül a víz alá merült. A hosszan tartó oxigénhiányos állapot miatt az addig makkegészséges kislány értelmileg és testileg is sérült, de életben maradt. Tici ma már 32 éves, a spanyolországi műtétre pedig azért volt szükség, hogy a befeszült izomzata lazább legyen és kevésbé legyenek fájdalmai.
Meghitten, ugyanakkor már a műtétre való készülődéssel telt a karácsony Tíciáék családjában. Tici egy olyan lámpát kapott, ami csillagokat vetít a falra, illetve Lilo és Stitch-es könyveket, mert az a kedvenc meséje. A csillagkutya legújabb feldolgozását még a moziban is megnézte édesanyjával, Mariannal és húgával, Reginával. Bár kerekesszékkel közlekedve bonyolultabb az élet, de évente pár alkalommal a család el szokott menni moziba, csajos program gyanánt.
Tici nagyon szereti az Avatar első részét is, azt is megnéztük annak idején a moziban 3D-ben. Ha már moziba megyünk, akkor mindig 3D-s filmekre ülünk be, az az igazi élmény. Szerintem azért szereti az Avatart annyira, mert közel áll hozzá a gondolat, hogy testet lehet cserélni és továbbélni egy másik életben
— vélekedik Mariann. Elvégre Tici a balesete előtt fitneszversenyző volt és fényes karrier állt előtte.
Tici ideje nagy részét kerekesszékben tölti, bár egy járógép segítségével egyedül is tud lépéseket tenni. A rengeteg gyógytorna és konduktori fejlesztés ellenére azonban a fiatal lány izomzata nagyon kötötté vált, amitől Tici fejlődése megállt és hatalmas fájdalmakkal kellett együtt élnie nap, mint nap. Ekkor jött képbe a barcelonai specialista, akinél járt már korábban a fiatal lány. Az orvos testszerte bemetszéseket végez, amitől a letapadt izomzat fellazul.
Nagyon gyorsan lezajlott a műtét, igazából egy óra alatt kész is volt minden. Szerencsére a műtét során nem volt semmi komplikáció, bár azóta itt-ott még fáj neki, hiszen meg lett bolygatva a fascia (kötőszövet), illetve vannak kék-zöld foltok is Ticin, de ez majd mind szépen elmúlik. Ami fontos, hogy azóta mérföldekkel jobban van. Könnyeben mozog a szája, ezért sokkal ügyesebben eszik, a térdét nagyon szépen be tudja hajlítani. Szembetűnő, hogy a nyakát is sokkal könnyebben mozgatja
— összegezte a műtét eddigi eredményei Mariann.
A leglátványosabb változás talán azonban mégis az, hogy a műtét előtt Tici már nem tudta beletenni a jobb lábát az ortézisébe és a járógépébe, annyira el volt deformálódva. Most viszont már könnyedén belemegy, sőt még jobban, mint annak idején, amikor elkészültek ezek a segédeszközök. Ráadásul a hazafelé vezető repülőút is sokkal jobb volt már, mint odafelé: visszafelé Ticinek sokkal kevesebb fájdalmat okozott a merev székben való ülés.
A végleges eredményekre még várni kell, azok majd csak hónapokkal később, rendszeres gyógytorna mellett fognak megmutatkozni. Az első hetek most azonban még a pihenésről szólnak.
Ticiék december 28-án érkeztek Barcelonába, a műtétre azonban csak 30-án került sor, így még jutott egy kis idő városnézésre is. Az útra velük tartott Tici húga is, így hármasban fedezték fel a karácsonyi fényekbe csomagolt várost. A parton épp egy vásárt rendeztek, az nagyon tetszett Ticinek, de kedvence az élő szobor volt. Az újév is Barcelonában érte őket, így azt is megtapasztalhatták, hogyan ünneplik a szilvesztert a spanyolok. Mariannék célja erre az évre, hogy Tici még tovább fejlődjön: stabilabban üljön és járógépezzen, illetve javuljon a fejkontrollja.
