Átesett a műtéten Tícia, akit 10 éves korában egy szörnyű baleset ért

Sikeresen átesett a műtéten Tícia, aki december végén járt Barcelonában Nazarov doktornál. Ticit 10 éves korában érte egy szörnyű baleset, amikor egy strandon valaki vélhetően túl közel csúszott hozzá, a vízbe érve fejbe rúgta, majd ennek következtében a kislány perceken át élettelenül a víz alá merült. A hosszan tartó oxigénhiányos állapot miatt az addig makkegészséges kislány értelmileg és testileg is sérült, de életben maradt. Tici ma már 32 éves, a spanyolországi műtétre pedig azért volt szükség, hogy a befeszült izomzata lazább legyen és kevésbé legyenek fájdalmai.

Túlesett a spanyolországi műtéten Tícia, aki 10 éves kora óta a saját testébe zárva éli az életét. Már a hazafelé tartó repülőúton érezhető volt, hogy rengeteget segített rajta a beavatkozás

Fotó: Beküldött

A két ünnep között keltek útra Tíciáék

Meghitten, ugyanakkor már a műtétre való készülődéssel telt a karácsony Tíciáék családjában. Tici egy olyan lámpát kapott, ami csillagokat vetít a falra, illetve Lilo és Stitch-es könyveket, mert az a kedvenc meséje. A csillagkutya legújabb feldolgozását még a moziban is megnézte édesanyjával, Mariannal és húgával, Reginával. Bár kerekesszékkel közlekedve bonyolultabb az élet, de évente pár alkalommal a család el szokott menni moziba, csajos program gyanánt.

Tici nagyon szereti az Avatar első részét is, azt is megnéztük annak idején a moziban 3D-ben. Ha már moziba megyünk, akkor mindig 3D-s filmekre ülünk be, az az igazi élmény. Szerintem azért szereti az Avatart annyira, mert közel áll hozzá a gondolat, hogy testet lehet cserélni és továbbélni egy másik életben

— vélekedik Mariann. Elvégre Tici a balesete előtt fitneszversenyző volt és fényes karrier állt előtte.

A műtét nem vett több időt igénybe egy óránál. A specialista testszerte végzett bemetszéseket Tici testén, hogy a kötött izomzata fellazuljon

Fotó: Beküldött

Jól sikerült a barcelonai műtét Dr. Igor Nazarovnál

Tici ideje nagy részét kerekesszékben tölti, bár egy járógép segítségével egyedül is tud lépéseket tenni. A rengeteg gyógytorna és konduktori fejlesztés ellenére azonban a fiatal lány izomzata nagyon kötötté vált, amitől Tici fejlődése megállt és hatalmas fájdalmakkal kellett együtt élnie nap, mint nap. Ekkor jött képbe a barcelonai specialista, akinél járt már korábban a fiatal lány. Az orvos testszerte bemetszéseket végez, amitől a letapadt izomzat fellazul.

Nagyon gyorsan lezajlott a műtét, igazából egy óra alatt kész is volt minden. Szerencsére a műtét során nem volt semmi komplikáció, bár azóta itt-ott még fáj neki, hiszen meg lett bolygatva a fascia (kötőszövet), illetve vannak kék-zöld foltok is Ticin, de ez majd mind szépen elmúlik. Ami fontos, hogy azóta mérföldekkel jobban van. Könnyeben mozog a szája, ezért sokkal ügyesebben eszik, a térdét nagyon szépen be tudja hajlítani. Szembetűnő, hogy a nyakát is sokkal könnyebben mozgatja

— összegezte a műtét eddigi eredményei Mariann.