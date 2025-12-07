"Végre elindultunk a javulás útján" - Tícia már 22 éve él a saját testébe zárva, nemsokára Barcelonába utazik

November 21-én a 32. születésnapját ünnepelte Tícia, aki már 10 éves kora óta a saját testébe zárva él. Tici annak idején fitness versenyző volt és fényes karrier állt előtte, azonban 10 éves korában egy tragikus baleset érte. Szüleivel egy forró nyári napon strandolni ment, a strand egyik csúszdáján azonban vélhetően egy másik kisgyerek túl közel csúszott hozzá, a vízbe érve fejbe rúghatta, ezért Tici perceket töltött ájultan a víz alatt. Az oxigénhiány miatt Ticinél visszafordíthatatlan agykárosodás alakult ki, aminek következtében három éven át éber kómában volt. Sokáig az is bizonytalan volt, hogy életben marad-e. Tici azonban élni akart, és bár kerekesszékbe kényszerült, kommunikálni pedig csak egy alternatív kézre-koppintós módszerrel tud, mégis tele van életkedvvel. A születésnapja boldogan telt, most pedig már egy nagy útra készül, ugyanis december végén egy műtét miatt Barcelonába utazik.

Fotó: Beküldött

Tici édesanyjával, Mariannal és húgával töltötte a születésnapját. Tortáztak, majd a születésnapja másnapján ellátogattak a gödöllői kastélynál kialakított fényparkba, ahol zárásképp forrócsokiztak egyet. Ticit sokan felköszöntötték, sőt még Németországból is kapott egy csomagot, ami tele volt ruhákkal, kiegészítőkkel és díszekkel. Érte azonban még egy öröm, még pedig az, hogy hosszú keresgélés után végre sikerült találniuk egy gyógytornász hölgyet, aki ezentúl kijár Ticihez a tápiószecsői otthonukba.

Ha úgy nézzük, Tici a születésnapjára kapott egy gyógytornászt is, mivel a hölgy épp a születésnapja másnapján, szombaton jött először hozzánk. Azóta már kétszer járt nálunk és nagyon szépen tudnak együtt dolgozni Ticivel. Valószínűleg majd a műtét után is segíteni fog. Hasonló már korábban is előfordult egyébként. Szoktam viccesen úgy emlegetni, hogy anno a gerincműtétet is szülinapjára kapta, akkor is pont a kórházban ünnepeltünk. Fontos, hogy ne veszítsük el a humorérzékünket, mert egyébkén ez egy érzelmi hullámvasút, ami nagyon sokat kivesz az emberből

— mondta lapunknak Mariann.