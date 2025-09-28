„Küzd az életéért” – a saját testébe zárva él Tícia, most egy speciális műtét adhatna új reményt

Egy jótékonysági csoport fogott össze Tíciáért, aki egy gyermekkori baleset óta saját testébe zárva él. Most Barcelonában kaphatna új esélyt egy speciális műtétnek köszönhetően, amelynek költségeire már 80 százalékban sikerült összegyűjteni a pénzt.
Tíciát mindössze 10 éves korában érte a tragédia, amikor a Római Fürdő csúszdáján egy másik fürdőző fejbe rúgta, amitől eszméletét vesztette, majd a víz alatt maradt. Perceken át nem kapott levegőt, és bár végül sikerült újraéleszteni, maradandó károsodásokat szenvedett.
Mozgásképtelenné vált, beszélni sem tud, de értelme szerencsésen ép maradt.
Az évek során rengeteg terápiát és fejlesztést kapott, de édesanyja és testvére szeretete mellett mégis gyakran tűnt reménytelennek a küzdelem. A sok torna és kezelés ellenére súlyos testi problémák, deformációk és fájdalmak alakultak ki nála.
A Nazarov műtét egy speciális orvosi beavatkozás, amely számos betegség kezelésére alkalmazható. A miotenofasciotómia elnevezésű eljárás során az izmok letapadásait oldják fel, ezzel enyhítve a feszülést és fájdalmakat. Tíciánál már korábban is alkalmazták ezt a beavatkozást, amelynek hatására csökkentek a görcsei, jobban tudta mozgatni a végtagjait, sőt, végül egy gerincműtétre is sor kerülhetett.
Most egy újabb műtétre lenne szüksége, amelyet december végén Barcelonában végeznének el. A beavatkozás nemcsak a mozgásán javíthatna, hanem az evést és a mindennapi életét is megkönnyítené.
– árulta el a Borsnak a lány édesanyja, Mariann.
Mint a családtól megtudtuk, erejükön felül küzdenek, de a költségeket saját erőből képtelenek lennének előteremteni. A Nazarov-műtét finanszírozására közösségi gyűjtést indítottak, amelyhez rengetegen csatlakoztak. Az „Együtt Tomikárt – Jótékonysági Licit” nevű Facebook-csoportban sorra érkeznek a felajánlások, és az elmúlt hetekben már a szükséges összeg 80 százaléka összegyűlt.
Ez azt jelenti, hogy nem egészen egy hónap alatt közel 2,5 millió forintot sikerült összeszedni Tícia gyógykezelésére. Ha a fennmaradó rész is összejön, decemberben új reményt kaphat a fiatal nő.
A műtét időpontja december végére van kitűzve, így az idő szorít. A család abban bízik, hogy addig a fennmaradó összeg is összegyűlik, és Tícia egy újabb nagy lépéssel kerülhet közelebb ahhoz, hogy teljesebb, fájdalommentesebb életet élhessen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.