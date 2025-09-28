„Küzd az életéért” – a saját testébe zárva él Tícia, most egy speciális műtét adhatna új reményt

Egy jótékonysági csoport fogott össze Tíciáért, aki egy gyermekkori baleset óta saját testébe zárva él. Most Barcelonában kaphatna új esélyt egy speciális műtétnek köszönhetően, amelynek költségeire már 80 százalékban sikerült összegyűjteni a pénzt.

Most egy Barcelonában elérhető speciális műtétre gyűjtenek Fotó: Facebook/ Együtt Tomikáért

Egy csúszda örökre megváltoztatta Tícia életét

Tíciát mindössze 10 éves korában érte a tragédia, amikor a Római Fürdő csúszdáján egy másik fürdőző fejbe rúgta, amitől eszméletét vesztette, majd a víz alatt maradt. Perceken át nem kapott levegőt, és bár végül sikerült újraéleszteni, maradandó károsodásokat szenvedett.

Mozgásképtelenné vált, beszélni sem tud, de értelme szerencsésen ép maradt.

Az évek során rengeteg terápiát és fejlesztést kapott, de édesanyja és testvére szeretete mellett mégis gyakran tűnt reménytelennek a küzdelem. A sok torna és kezelés ellenére súlyos testi problémák, deformációk és fájdalmak alakultak ki nála.