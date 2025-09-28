Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
„Küzd az életéért” – a saját testébe zárva él Tícia, most egy speciális műtét adhatna új reményt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 10:00
Egy gyermekkori baleset örökre megváltoztatta Tícia életét, aki 32 évesen mozgás- és beszédképtelen, de értelme teljesen ép maradt. Most egy Barcelonában elérhető speciális műtét hozhatna számára új reményt, a költségek 80 százaléka már összegyűlt, de az idő szorít.

Egy jótékonysági csoport fogott össze Tíciáért, aki egy gyermekkori baleset óta saját testébe zárva él. Most Barcelonában kaphatna új esélyt egy speciális műtétnek köszönhetően, amelynek költségeire már 80 százalékban sikerült összegyűjteni a pénzt. 

Most egy Barcelonában elérhető speciális műtétre gyűjtenek Fotó: Facebook/ Együtt Tomikáért

Egy csúszda örökre megváltoztatta Tícia életét 

Tíciát mindössze 10 éves korában érte a tragédia, amikor a Római Fürdő csúszdáján egy másik fürdőző fejbe rúgta, amitől eszméletét vesztette, majd a víz alatt maradt. Perceken át nem kapott levegőt, és bár végül sikerült újraéleszteni, maradandó károsodásokat szenvedett.  

Mozgásképtelenné vált, beszélni sem tud, de értelme szerencsésen ép maradt. 

Az évek során rengeteg terápiát és fejlesztést kapott, de édesanyja és testvére szeretete mellett mégis gyakran tűnt reménytelennek a küzdelem. A sok torna és kezelés ellenére súlyos testi problémák, deformációk és fájdalmak alakultak ki nála. 

Van egy speciális műtét, amely reményt adhatna neki

A Nazarov műtét egy speciális orvosi beavatkozás, amely számos betegség kezelésére alkalmazható. A miotenofasciotómia elnevezésű eljárás során az izmok letapadásait oldják fel, ezzel enyhítve a feszülést és fájdalmakat. Tíciánál már korábban is alkalmazták ezt a beavatkozást, amelynek hatására csökkentek a görcsei, jobban tudta mozgatni a végtagjait, sőt, végül egy gerincműtétre is sor kerülhetett. 

Most egy újabb műtétre lenne szüksége, amelyet december végén Barcelonában végeznének el. A beavatkozás nemcsak a mozgásán javíthatna, hanem az evést és a mindennapi életét is megkönnyítené. 

– árulta el a Borsnak a lány édesanyja, Mariann. 

Már majdnem megvan az adománygyűjtés célja. Csatlakozz Te is! Fotó: Facebook/ Együtt Tomikáért

Egy jótékonysági csoport fogott össze Tíciáért 

Mint a családtól megtudtuk, erejükön felül küzdenek, de a költségeket saját erőből képtelenek lennének előteremteni. A Nazarov-műtét finanszírozására közösségi gyűjtést indítottak, amelyhez rengetegen csatlakoztak. Az „Együtt Tomikárt – Jótékonysági Licit” nevű Facebook-csoportban sorra érkeznek a felajánlások, és az elmúlt hetekben már a szükséges összeg 80 százaléka összegyűlt. 

Ez azt jelenti, hogy nem egészen egy hónap alatt közel 2,5 millió forintot sikerült összeszedni Tícia gyógykezelésére. Ha a fennmaradó rész is összejön, decemberben új reményt kaphat a fiatal nő. 

Még van idő segíteni Tíciának! 

A műtét időpontja december végére van kitűzve, így az idő szorít. A család abban bízik, hogy addig a fennmaradó összeg is összegyűlik, és Tícia egy újabb nagy lépéssel kerülhet közelebb ahhoz, hogy teljesebb, fájdalommentesebb életet élhessen. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
