"Lelkileg is erősíteni kell, hogy embernek érezhesse magát" – Tici 20 éve él a saját testébe zárva

Mariann már 20 éve minden napját annak szenteli, hogy lányát ápolja. A budapesti család története 2004-ben szomorú fordulatot vett, amikor a korábbi fitneszversenyző, sportos, életvidám kislányukat egy szörnyű baleset érte. A korábban egészséges kislány kerekesszékbe kényszerült. Mariann élete azóta minden egyes nap Tíciáról szól. Egy anya soha nem adja fel a reményt, a végsőkig elmegy, ha a gyermekéről van szó. Így tesz Mariann is. Állandóan azon gondolkodik milyen új terápiát, műtétet lehetne kipróbálni, hogy Tici egy sokkal önállóbb és boldogabb életet élhessen, hogy a mindennapok ne csak egy fájdalommal és küzdelemmel teli vegetációról szóljanak, hanem legyen bennük élet és boldogság. A család jelenleg egy Barcelonában elérhető műtétre gyűjt, ami enyhítené Tici fájdalmait.

10 éves korában egy szörnyű baleset következtében a korábban sportos, életvidám kislány kerekesszékbe kényszerült

Fotó: Beküldött

Egy szörnyű baleset törte kerékbe a fitneszkarriert

Tícia 7 éves korától kezdve keményen küzdött az álmáért: fitneszversenyző szeretett volna lenni. A rengeteg edzés meghozta gyümölcsét, 10 éves korában ugyanis részt vett élete első versenyén. Tragikus, hogy ez volt egyben az utolsó is. A negyedik osztály után, a nyári szünet egyik napján Tici családjával strandolni ment, ahol egy váratlan baleset érte a kislányt. Valaki vélhetően túl közel csúszhatott le utána a csúszdán, a medencébe érkezve pedig fejbe rúgta a kislányt, aki az ütéstől elájult. Tici perceket töltött a víz alá merülve, mire valaki észrevette és partra húzta. Sokáig küzdöttek a kislány életéért, akit végül a kiérkező mentők mentettek meg. Ezt követően a kislány egy évig éber kómában élt, majd egy úgynevezett mozaik tudatos állapotba került: volt, hogy lehetett vele kommunikálni, de volt, hogy nem.

Az elmúlt bő húsz év igazi érzelmi hullámvasút volt

Teltek az évek, ez idő alatt Tícia osztálytársai felsősök lettek, sportversenyeken teljesítettek, majd elballagtak és egy új középiskolában folytatták útjukat. Tici kamaszkora ehelyett bizonytalansággal és félelemmel volt tele.

Az sem volt biztos, hogy egyáltalán életben tud maradni. Egész sokáig tartott ez az időszak. Nagyon nehéz volt elfogadni azt a helyzetet, hogy egy egészséges kislányból olyan valaki lett, aki küzd az életéért folyamatosan

– mesélte lapunknak korábban Mariann.