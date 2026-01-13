Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Az orvosok már lemondtak rólam, megkezdődött a visszaszámlálás” – feladta a harcot a légcsődaganattal küzdő Margit

daganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 16:00
Bátonyterenyekétségbeesés
Továbbra is nehéz helyzetben van Biri Margit. A bátonyterenyei nőnél néhány éve légcsődaganatot diagnosztizáltak az orvosok, és az állapota folyamatosan romlik.

Megindult a visszaszámlálás, évről-évre egyre nehezebb a bátonyterenyei nő élete. Biri Margit légcsődaganattal küzd, és egyetlen támasza a párja volt, akinek a lába nagyon rossz állapotban van, már járni sem tud. 

légcsődaganat
Nehéz helyzetben van a légcsődaganattal küzdő Margit
Fotó: olvasói fotó

Már az orvosok is lemondtak az 55 éves nőről, akinél öt éve diagnosztizálták a légcsődaganatot. Az állapota folyamatosan romlik, és a daganat mérete a hétszeresére nőtt az elmúlt néhány év alatt.

Hatalmas fájdalmaim vannak, és rendszeresen kell járnom kezelésekre. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy járni is nehezen tudok, mert a bal lábamban ödémát, a jobb lábamban pedig mélyvénás elváltozást találtak az orvosok 

– sóhajt fel Margit, akinél a betegségek sora sajnos itt még nem ér véget.

A légcsődaganattal küzdő nő már feladta a küzdelmet

Megkezdődött a visszaszámlálás az életemben, mert a COPD, a krónikus tüdőbetegség, már a négyes stádiumba lépett. Nagyon szeretnék dolgozni, de az én állapotomban az ágyból is alig tudok felkelni 

– folytatja szomorúan a beteg asszony, aki olyan rossz anyagi helyzetbe került a betegsége miatt, hogy a gyógyszereit sem tudja kiváltani, és tűzifát sem tud vásárolni.

A helyzet még rosszabb lett a párom betegsége miatt, hiszen ő volt az egyetlen támaszom. Az orvosok már lemondtak rólam, és az utóbbi időben azt érzem, hogy a családunk meg van átkozva. Ha így megy tovább, akkor meg fogunk fagyni

 – zokog Margit, aki csak az emberek segítségében bízhat.

Ennyi betegséggel a nyakunkon nem tudunk kilábalni a nehéz helyzetünkből. Ha nem figyel fel ránk valaki, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. De feladni sohasem fogom. A gyógyulásban már nem bízom, hiszen az orvosok is lemondtak rólam. Az álmom, hogy az életem utolsó időszakát méltóságban leélhetem

 – zárja a beszélgetést Margit, aki nagyon el van keseredve kilátástalan helyzete miatt.

Ha segíteni szeretnél, akkor ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu