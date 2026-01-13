„Az orvosok már lemondtak rólam, megkezdődött a visszaszámlálás” – feladta a harcot a légcsődaganattal küzdő Margit

Megindult a visszaszámlálás, évről-évre egyre nehezebb a bátonyterenyei nő élete. Biri Margit légcsődaganattal küzd, és egyetlen támasza a párja volt, akinek a lába nagyon rossz állapotban van, már járni sem tud.

Nehéz helyzetben van a légcsődaganattal küzdő Margit

Fotó: olvasói fotó

Már az orvosok is lemondtak az 55 éves nőről, akinél öt éve diagnosztizálták a légcsődaganatot. Az állapota folyamatosan romlik, és a daganat mérete a hétszeresére nőtt az elmúlt néhány év alatt.

Hatalmas fájdalmaim vannak, és rendszeresen kell járnom kezelésekre. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy járni is nehezen tudok, mert a bal lábamban ödémát, a jobb lábamban pedig mélyvénás elváltozást találtak az orvosok

– sóhajt fel Margit, akinél a betegségek sora sajnos itt még nem ér véget.

A légcsődaganattal küzdő nő már feladta a küzdelmet

Megkezdődött a visszaszámlálás az életemben, mert a COPD, a krónikus tüdőbetegség, már a négyes stádiumba lépett. Nagyon szeretnék dolgozni, de az én állapotomban az ágyból is alig tudok felkelni

– folytatja szomorúan a beteg asszony, aki olyan rossz anyagi helyzetbe került a betegsége miatt, hogy a gyógyszereit sem tudja kiváltani, és tűzifát sem tud vásárolni.

A helyzet még rosszabb lett a párom betegsége miatt, hiszen ő volt az egyetlen támaszom. Az orvosok már lemondtak rólam, és az utóbbi időben azt érzem, hogy a családunk meg van átkozva. Ha így megy tovább, akkor meg fogunk fagyni

– zokog Margit, aki csak az emberek segítségében bízhat.

Ennyi betegséggel a nyakunkon nem tudunk kilábalni a nehéz helyzetünkből. Ha nem figyel fel ránk valaki, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. De feladni sohasem fogom. A gyógyulásban már nem bízom, hiszen az orvosok is lemondtak rólam. Az álmom, hogy az életem utolsó időszakát méltóságban leélhetem

– zárja a beszélgetést Margit, aki nagyon el van keseredve kilátástalan helyzete miatt.

Ha segíteni szeretnél, akkor ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot!