Megkongatta a vészharangot az édesapa: két évvel a sokkoló diagnózis előtt jelentkezett ez a tünet

Egy kétgyermekes édesapa hívta fel a figyelmet a bélrák egyik jellemző tünetére, amely már két évvel azelőtt jelentkezett, hogy mindössze 33 éves korában diagnosztizálták nála a betegséget.

A bélrák tünete már évekkel a diagnózisa előtt megmutatkoztak az édesapánál / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A ma már 34 éves James Rogersnél tavaly májusban diagnosztizáltak bélrákot, miután vérzést tapasztalt, ezért felkereste a háziorvosát:

Volt egy kis vér a székletemben. Nyaraláson voltam, megláttam a vért, kicsit pánikba estem, de aztán elmúlt.

Az orvosok kezdetben vérvizsgálatokat végeztek, amelyek eredményei rendben voltak, ezért határozottan kijelentették, hogy a férfi nem rákos. Később azonban székletvizsgálatot is elvégeztek, amely már pozitív eredményt hozott, így kolonoszkópiára küldték.

A kolonoszkópia után Rogers sürgős műtéten esett át, melynek során eltávolították a talált daganatot, majd az édesapa kemoterápiás kezelésen is átesett.

Évekkel a bélrák diagnózisa előtt jelentkezett ez a tünet

Nem az volt az első alkalom, hogy Rogers a bélrák egyik gyakori tünetét tapasztalta. Két és fél évvel korábban is vért talált a székletében, ezért felkereste a háziorvosát. Az akkori szűrővizsgálat azonban negatív lett:

A sebészem most azt mondta: 'Ó, igen, az akár egy vérző polip is lehetett'.

Bizonyos esetekben a polipok, amelyek a bélben kialakuló, többnyire jóindulatú kinövések, idővel rosszindulatúvá is válhatnak.

Rogers elmondása szerint a diagnózis sokként érte, eleinte nem is tudta feldolgozni az érzelmeit. A vizsgálatok előtt erős szorongást tapasztalt, és attól félt, hogy a rák a teste más részein is jelen lehet. Amikor azonban a tesztek kizárták az áttéteket, hatalmas megkönnyebbülést érzett. A daganat eltávolítását követően a szövetmintát mikroszkópos vizsgálatnak vetették alá. Szerencsére egyetlen műtéttel sikerült megoldani a problémát - írja a Daily Mail.

Rogers most szeretné felhívni a figyelmet a betegségre és annak tüneteire: