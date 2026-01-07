Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megkongatta a vészharangot az édesapa: két évvel a sokkoló diagnózis előtt jelentkezett ez a tünet

bélrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 15:30
diagnózistünetek
Egy kétgyermekes édesapa már évekkel korábban érezte, hogy valami nincs rendben. Bár a vizsgálatok kezdetben negatív eredményt hoztak, később kiderült, hogy súlyos betegség áll a háttérben.
Bors
A szerző cikkei

Egy kétgyermekes édesapa hívta fel a figyelmet a bélrák egyik jellemző tünetére, amely már két évvel azelőtt jelentkezett, hogy mindössze 33 éves korában diagnosztizálták nála a betegséget.

Bélrák tünetei évkkel diganózisa előt mutatkoztak az édesapánál
A bélrák tünete már évekkel a diagnózisa előtt megmutatkoztak az édesapánál / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A ma már 34 éves James Rogersnél tavaly májusban diagnosztizáltak bélrákot, miután vérzést tapasztalt, ezért felkereste a háziorvosát:

Volt egy kis vér a székletemben. Nyaraláson voltam, megláttam a vért, kicsit pánikba estem, de aztán elmúlt.

Az orvosok kezdetben vérvizsgálatokat végeztek, amelyek eredményei rendben voltak, ezért határozottan kijelentették, hogy a férfi nem rákos. Később azonban székletvizsgálatot is elvégeztek, amely már pozitív eredményt hozott, így kolonoszkópiára küldték.

A kolonoszkópia után Rogers sürgős műtéten esett át, melynek során eltávolították a talált daganatot, majd az édesapa kemoterápiás kezelésen is átesett.

Évekkel a bélrák diagnózisa előtt jelentkezett ez a tünet

Nem az volt az első alkalom, hogy Rogers a bélrák egyik gyakori tünetét tapasztalta. Két és fél évvel korábban is vért talált a székletében, ezért felkereste a háziorvosát. Az akkori szűrővizsgálat azonban negatív lett:

A sebészem most azt mondta: 'Ó, igen, az akár egy vérző polip is lehetett'.

Bizonyos esetekben a polipok, amelyek a bélben kialakuló, többnyire jóindulatú kinövések, idővel rosszindulatúvá is válhatnak.

Rogers elmondása szerint a diagnózis sokként érte, eleinte nem is tudta feldolgozni az érzelmeit. A vizsgálatok előtt erős szorongást tapasztalt, és attól félt, hogy a rák a teste más részein is jelen lehet. Amikor azonban a tesztek kizárták az áttéteket, hatalmas megkönnyebbülést érzett. A daganat eltávolítását követően a szövetmintát mikroszkópos vizsgálatnak vetették alá. Szerencsére egyetlen műtéttel sikerült megoldani a problémát - írja a Daily Mail.

Rogers most szeretné felhívni a figyelmet a betegségre és annak tüneteire:

Manapság egyre több fiatalnál diagnosztizálnak rákot. Szeretném ezt a negatív helyzetet pozitívvá alakítani azzal, hogy felhívom a figyelmet a figyelmeztető jelekre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu