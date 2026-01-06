Így árulják el a szemeid, ha rákos és cukorbeteg vagy

Számos módja ismert a rákos megbetegedések és a diabétesz diagnosztizálásának, a vér-, és a különböző képalkotó vizsgálatokon túl azonban létezik egy kevésbé ismert módja is annak, hogy egy orvos felismerje: a páciense rákkal vagy cukorbetegséggel küzd.

Egy szemvizsgálat során is felfedezhetik bizonyos ráktípusok egyértelmű jeleit / Fotó: gilaxia / GettyImages

Így ismerhető fel a szemedből, ha rákos vagy Dr. Raj Dasgupta szerint.

A cukorbetegség, más néven diabétesz is felismerhető a szemvizsgálatkor.

Dr. Raj Dasgupta intenzíves orvos, tüdőgyógyász és aneszteziológus nemrég elmondta: egy egyszerű szemvizsgálat segítségével már a tipikus tünetek megjelenése előtt felismerhető néhány a világ leghalálosabb betegségei közül. Ilyen kórságok közé sorolta többek között a cukorbetegséget, magas vérnyomást és koleszterinszintet, szívbetegségeket, és az egyes daganatos megbetegedéseket is.

Mint arra felhívta a figyelmet: ezek a kórságok a szem vörösségéből és fényes foltokból is felismerhetők.

„Sok, az egész testet érintő betegség nyomokat hagyhat a szemekben, mert az azokban található apró vérerek, idegek és szövetek nagyon érzékenyek a változásokra” – magyarázta a DailyMailnek dr. Dasgupta. Dr. Jacqueline Bowen, az Amerikai Optometriai Szövetség elnöke hozzátette: a szemészek akár 270 olyan egészségügyi problémát is felismerhetnek, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a szemhez. Ezek a betegségek a kezdeti stádiumokban akár látásromlást is okozhatnak

Így ismerhető fel a szemekből a rák

Az íriszen megjelenő sötét vagy világos foltok a szemrák első ismertetőjegyei lehetnek. Habár ezek a foltok gyakran a túlzott napozás következtében jelennek meg, amennyiben szemhéj körüli duzzanattal, majd később látásromlással társulnak, nagy az esély arra, hogy daganatról van szó.

Ha kizárólag egy sötét folt jelenik meg a szem középső rétegében, vagyis az uveában, az annak a jele, hogy megindult ott a melanin nevű pigment termelődése, ami a szemmelanoma nevezetű szemrák kialakulására utalhat.

Dr. Raj Dasgupta szerint ez az egyetlen tünet, amely széles körben jelentkezik szemrák esetén, de a villanások, homályos látás, és a pupilla méretének változása is jelezheti a betegséget.