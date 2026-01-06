Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Így árulják el a szemeid, ha rákos és cukorbeteg vagy

melanoma
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 17:15
Szó szerint a szemünk előtt van, ha daganatos megbetegedéssel vagy diabétesszel küzdünk. Mint az egy orvos közléséből nemrég kiderült, a rák és a cukorbetegség jelei a szemünk állapotából is felismerhetők.
Vági Bence
A szerző cikkei

Számos módja ismert a rákos megbetegedések és a diabétesz diagnosztizálásának, a vér-, és a különböző képalkotó vizsgálatokon túl azonban létezik egy kevésbé ismert módja is annak, hogy egy orvos felismerje: a páciense rákkal vagy cukorbetegséggel küzd. 

orvos, középkorú nő, szemvizsgálat, rákgyanú
Egy szemvizsgálat során is felfedezhetik bizonyos ráktípusok egyértelmű jeleit / Fotó: gilaxia /  GettyImages
  • Így ismerhető fel a szemedből, ha rákos vagy Dr. Raj Dasgupta szerint.
  • A cukorbetegség, más néven diabétesz is felismerhető a szemvizsgálatkor.

Dr. Raj Dasgupta intenzíves orvos, tüdőgyógyász és aneszteziológus nemrég elmondta: egy egyszerű szemvizsgálat segítségével már a tipikus tünetek megjelenése előtt felismerhető néhány a világ leghalálosabb betegségei közül. Ilyen kórságok közé sorolta többek között a cukorbetegséget, magas vérnyomást és koleszterinszintet, szívbetegségeket, és az egyes daganatos megbetegedéseket is.

Mint arra felhívta a figyelmet: ezek a kórságok a szem vörösségéből és fényes foltokból is felismerhetők.

„Sok, az egész testet érintő betegség nyomokat hagyhat a szemekben, mert az azokban található apró vérerek, idegek és szövetek nagyon érzékenyek a változásokra” – magyarázta a DailyMailnek dr. Dasgupta. Dr. Jacqueline Bowen, az Amerikai Optometriai Szövetség elnöke hozzátette: a szemészek akár 270 olyan egészségügyi problémát is felismerhetnek, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a szemhez. Ezek a betegségek a kezdeti stádiumokban akár látásromlást is okozhatnak

Így ismerhető fel a szemekből a rák

Az íriszen megjelenő sötét vagy világos foltok a szemrák első ismertetőjegyei lehetnek. Habár ezek a foltok gyakran a túlzott napozás következtében jelennek meg, amennyiben szemhéj körüli duzzanattal, majd később látásromlással társulnak, nagy az esély arra, hogy daganatról van szó. 

Ha kizárólag egy sötét folt jelenik meg a szem középső rétegében, vagyis az uveában, az annak a jele, hogy megindult ott a melanin nevű pigment termelődése, ami a szemmelanoma nevezetű szemrák kialakulására utalhat.

Dr. Raj Dasgupta szerint ez az egyetlen tünet, amely széles körben jelentkezik szemrák esetén, de a villanások, homályos látás, és a pupilla méretének változása is jelezheti a betegséget.

szem, tág pupilla, nő
A pupilla méretének változása a szemmelanoma nevű daganatos megbetegedés jele lehet / Fotó: Richard Bailey /  GettyImages

Egy másik típusú szemrák, az úgynevezett retinoblastoma, genetikai mutációk következtében alakulhat ki a szem hátsó részén. Ez a vizsgálatokon fehér foltként jelenik meg. A jó hír, hogy ilyen esetben a betegek túlélési aránya 96 százalék.

A szemben megjelenő, elsősorban sötét foltok más típusú daganatos betegségeket, például mell- és tüdőrákot is jelezhetnek, attól függően, hogy a szemen belül hol jelennek meg. Amennyiben a szemfehérje elszíneződése, pontosabban sárgulása jelentkezik, az pedig a máj rákos megbetegedésére utalhat.

Így tükröz cukorbetegséget a szemünk

A cukorbetegség a magas vércukorszint miatt károsíthatja a szem vérereit, míg a magas vérnyomás szűkíti és gyengíti azokat, ami az erek szakadásához vezethet. A diabéteszes retinopátia néven ismert betegség a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ nevű amerikai állami szerv jelentése szerint a nyugdíj előtt álló felnőttek vakságának fő oka. 

Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy évente egyszer mindenképpen menjünk el szemvizsgálatra, annak során ugyanis kiderülhet, ha a vérerek a szemfehérjébe szivárognak. Ezenkívül ez az egyetlen biztosítéka annak, hogy felfedezzenek egy esetleges daganatot, amely kezelésének sikeressége nagyban függ attól, hogy időben észreveszik-e azt. Mindezen kívül a diabétesz korai felismerése is életet menthet, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy 2019-ben 431 ezer cukorbetegséget diagnosztizáltak így olyan amerikai betegeknél, akik addig nem tudtak a betegségükről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
