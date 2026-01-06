Így árulják el a szemeid, ha rákos és cukorbeteg vagy

Számos módja ismert a rákos megbetegedések és a diabétesz diagnosztizálásának, a vér-, és a különböző képalkotó vizsgálatokon túl azonban létezik egy kevésbé ismert módja is annak, hogy egy orvos felismerje: a páciense rákkal vagy cukorbetegséggel küzd.
Dr. Raj Dasgupta intenzíves orvos, tüdőgyógyász és aneszteziológus nemrég elmondta: egy egyszerű szemvizsgálat segítségével már a tipikus tünetek megjelenése előtt felismerhető néhány a világ leghalálosabb betegségei közül. Ilyen kórságok közé sorolta többek között a cukorbetegséget, magas vérnyomást és koleszterinszintet, szívbetegségeket, és az egyes daganatos megbetegedéseket is.
Mint arra felhívta a figyelmet: ezek a kórságok a szem vörösségéből és fényes foltokból is felismerhetők.
„Sok, az egész testet érintő betegség nyomokat hagyhat a szemekben, mert az azokban található apró vérerek, idegek és szövetek nagyon érzékenyek a változásokra” – magyarázta a DailyMailnek dr. Dasgupta. Dr. Jacqueline Bowen, az Amerikai Optometriai Szövetség elnöke hozzátette: a szemészek akár 270 olyan egészségügyi problémát is felismerhetnek, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a szemhez. Ezek a betegségek a kezdeti stádiumokban akár látásromlást is okozhatnak
Az íriszen megjelenő sötét vagy világos foltok a szemrák első ismertetőjegyei lehetnek. Habár ezek a foltok gyakran a túlzott napozás következtében jelennek meg, amennyiben szemhéj körüli duzzanattal, majd később látásromlással társulnak, nagy az esély arra, hogy daganatról van szó.
Ha kizárólag egy sötét folt jelenik meg a szem középső rétegében, vagyis az uveában, az annak a jele, hogy megindult ott a melanin nevű pigment termelődése, ami a szemmelanoma nevezetű szemrák kialakulására utalhat.
Dr. Raj Dasgupta szerint ez az egyetlen tünet, amely széles körben jelentkezik szemrák esetén, de a villanások, homályos látás, és a pupilla méretének változása is jelezheti a betegséget.
Egy másik típusú szemrák, az úgynevezett retinoblastoma, genetikai mutációk következtében alakulhat ki a szem hátsó részén. Ez a vizsgálatokon fehér foltként jelenik meg. A jó hír, hogy ilyen esetben a betegek túlélési aránya 96 százalék.
A szemben megjelenő, elsősorban sötét foltok más típusú daganatos betegségeket, például mell- és tüdőrákot is jelezhetnek, attól függően, hogy a szemen belül hol jelennek meg. Amennyiben a szemfehérje elszíneződése, pontosabban sárgulása jelentkezik, az pedig a máj rákos megbetegedésére utalhat.
A cukorbetegség a magas vércukorszint miatt károsíthatja a szem vérereit, míg a magas vérnyomás szűkíti és gyengíti azokat, ami az erek szakadásához vezethet. A diabéteszes retinopátia néven ismert betegség a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ nevű amerikai állami szerv jelentése szerint a nyugdíj előtt álló felnőttek vakságának fő oka.
Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy évente egyszer mindenképpen menjünk el szemvizsgálatra, annak során ugyanis kiderülhet, ha a vérerek a szemfehérjébe szivárognak. Ezenkívül ez az egyetlen biztosítéka annak, hogy felfedezzenek egy esetleges daganatot, amely kezelésének sikeressége nagyban függ attól, hogy időben észreveszik-e azt. Mindezen kívül a diabétesz korai felismerése is életet menthet, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy 2019-ben 431 ezer cukorbetegséget diagnosztizáltak így olyan amerikai betegeknél, akik addig nem tudtak a betegségükről.
