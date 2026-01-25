Nem minden látássérült vak! Hunor azért dolgozik, hogy ledöntse a legmakacsabb tévhiteket

Hunor öt éve veszítette el a látását, mégis azóta látja jobban, hogy mi köti össze az embereket igazából. Fényt próbál gyújtani azoknak, akik sosem gondoltak bele, milyen széles a látássérült betegségek spektruma, és milyen nehéz is ledönteni a láthatatlan falat, amely látókat és nem látókat elválaszt egymástól. Ez a történet, egy 30 éves fiatalember mindennapos lelkiismeretes munkáját mutatja be.
A látássérültség az egy széles spektrum, nem mindenki vak teljesen, aki látássérült. A vakok között is sokan „látnak” valamit, vagy világosat vagy sötétet, ezen kívül vannak az alig látók, a gyengénlátók, és olyan látássérült emberek is vannak, akik tévéznek, bicikliznek, mert csak részlegesen veszítették el a látásukat. Hunor azt mondja nincs elég információ a vak emberekről, ezért gondolta azt, hogy Facebook, YouTube, Instagram, TikTok csatornákat indít.
Azért készítek videókat, mert nincs közös nevező. Hiszek abban, hogy az oktató jellegű videóim eljutnak az előítéletes emberekhez. Én látó voltam, az én esetem más, nekem van viszonyítási alapom, látok még fényeket, árnyékokat, körvonalakat, pár színt is, nekem még nehezebb elmagyarázni, hogy mit látok, ha ez szóba kerül. De azt látom, hogy mindkét oldalról van távolságtartás, nem akarom egyoldalúan a látó embereket kiemelni csak
- meséli Hunor.
Hunor most 30 éves, csak 25 volt, amikor egy ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak nála, a Leber-kórt. De mi is az valójában?
Mivel ez egy mitokondriális betegség, vagyis anyai ágon öröklődik, én az édesanyámtól örököltem. Nincs rá gyógymód, arra várunk, hogy legyen majd génterápiás kezelés, de Elon Musk cége például kísérletezik chippel, ami az agyba beültethető és a segítségével egy kamerán segítene a látásban, de ez egyelőre utópisztikusan hangzik
- mondta Hunor.
Masszőr vagyok 3 éve, egy budapesti irodaházban, ahol a dolgozókat masszírozom, ez egy munkahelyi juttatás nekik, de néha hotelekben is masszírozok, illetve marketinggel foglalkozom egy cégnél, és nem mellesleg 16 éve gitározom és énekelek
- meséli Hunor.
Hunor egészen a Megasztárig jutott, meg is ríkatta a zsűritagokat. A zene azonban most kissé a háttérbe szorult, bár volt olyan is, amikor a megélhetésért az utcára is kiment gitározni és énekelni.
Azóta sokat változott az élete, hiszen párkapcsolatban él, és tervezi a jövőjét, házzal, gyerekekkel, kutyával, macskával. Hunor azt mondja, ennek a betegségnek nem csupán negatív hatása van az életére.
A magánéletemben boldog vagyok, de szeretném képezni magamat mint masszőr, és videókat készíteni továbbra is. De ember tervez, Isten végez. Az biztos, hogy az elmúlt öt évben nagyon sok felismerésem volt. Sok dolgot köszönhetek ennek az útnak, mert nem lennék az, aki lettem, úgy érzem, épültem a betegség által. Előtte nem nagyon tudtam kifele tekinteni a szememből, mára sok minden átértékelődött bennem. Ma már kevésbé van jelentősége annak, hogy ki vagy mi hogy néz ki, és rájöttem hogy bár nagy dolgokra vágytam, sokkal fontosabb, hogy legyenek mélyebb beszélgetések, egy jó séta, egy kávézás barátokkal, milyen sokat érnek
- meséli Hunor, aki szerint az a legnagyobb baj az emberekkel, hogy nagyon gyorsan általánosítanak, és nem csak a látássérült emberekkel kapcsolatban.
Jó lenne, ha nyitottabbak lennénk, és ne legyünk annyira közömbösek más emberek élete iránt. A videóimat például nagyon sokan megosztják, ennek nagyon örülök, mert úgy érzem, ki tudom nyitni néző, de nem látó emberek szemét is
- tette hozzá Hunor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.