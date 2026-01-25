Nem minden látássérült vak! Hunor azért dolgozik, hogy ledöntse a legmakacsabb tévhiteket

Hunor öt éve veszítette el a látását, mégis azóta látja jobban, hogy mi köti össze az embereket igazából. Fényt próbál gyújtani azoknak, akik sosem gondoltak bele, milyen széles a látássérült betegségek spektruma, és milyen nehéz is ledönteni a láthatatlan falat, amely látókat és nem látókat elválaszt egymástól. Ez a történet, egy 30 éves fiatalember mindennapos lelkiismeretes munkáját mutatja be.

Hunor hisz abban, hogy a látássérült emberek életéről többet kell beszélni Fotó: családi album

Kinyitja a látók szemét a látássérült férfi

A látássérültség az egy széles spektrum, nem mindenki vak teljesen, aki látássérült. A vakok között is sokan „látnak” valamit, vagy világosat vagy sötétet, ezen kívül vannak az alig látók, a gyengénlátók, és olyan látássérült emberek is vannak, akik tévéznek, bicikliznek, mert csak részlegesen veszítették el a látásukat. Hunor azt mondja nincs elég információ a vak emberekről, ezért gondolta azt, hogy Facebook, YouTube, Instagram, TikTok csatornákat indít.

Azért készítek videókat, mert nincs közös nevező. Hiszek abban, hogy az oktató jellegű videóim eljutnak az előítéletes emberekhez. Én látó voltam, az én esetem más, nekem van viszonyítási alapom, látok még fényeket, árnyékokat, körvonalakat, pár színt is, nekem még nehezebb elmagyarázni, hogy mit látok, ha ez szóba kerül. De azt látom, hogy mindkét oldalról van távolságtartás, nem akarom egyoldalúan a látó embereket kiemelni csak

- meséli Hunor.

Hunor reméli, hogy ledöntheti a láthatatlan falakat Fotó: családi album

Hunor a Leber-kór miatt vesztette el a látását

Hunor most 30 éves, csak 25 volt, amikor egy ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak nála, a Leber-kórt. De mi is az valójában?

Mivel ez egy mitokondriális betegség, vagyis anyai ágon öröklődik, én az édesanyámtól örököltem. Nincs rá gyógymód, arra várunk, hogy legyen majd génterápiás kezelés, de Elon Musk cége például kísérletezik chippel, ami az agyba beültethető és a segítségével egy kamerán segítene a látásban, de ez egyelőre utópisztikusan hangzik

- mondta Hunor.

A párkapcsolat és a kutyus már megvan, már csak a kertes ház hiányzik Fotó: családi album

A fiatalember élete 5 év alatt sokat változott, a hivatását illetően is

Masszőr vagyok 3 éve, egy budapesti irodaházban, ahol a dolgozókat masszírozom, ez egy munkahelyi juttatás nekik, de néha hotelekben is masszírozok, illetve marketinggel foglalkozom egy cégnél, és nem mellesleg 16 éve gitározom és énekelek



- meséli Hunor.