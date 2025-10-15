Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kvíz kép: vak férfi egy padon

Tudtad, hogy a Braille-írás katonai titkosírásból született? Teszteld kvízünkben, mit tudsz a látássérültek életéről

vakok és gyengénlátók
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 09:15
látássérültFehér Bot Nemzetközi Világnapvakságkvíz
Október 15-én a világ a látássérültekre figyel: ekkor van a Fehér Bot Nemzetközi Napja, amelyet az ENSZ 1969-ben hívott életre. Most egy kvízben te is próbára teheted, mennyit tudsz a vakok életéről!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A vakokra és látássérültekre figyel a világ október 15-én, a Fehér Bot Nemzetközi Napján. A fehér bot története egy francia nemesasszonyhoz, Guilly d’Herbemont grófnőhöz kötődik. Ő vette észre, milyen nehézséget okoz a vak embereknek a közlekedés a forgalmas párizsi utcákon. A fehér szín egyszerre figyelmeztet és véd: messziről is látható, hogy aki a botot használja, más érzékeire hagyatkozva tájékozódik. Teszteld kvízünkben, mennyit tudsz a vakok világáról!

Braille-írás illusztráció kvízhez
Kvíz: a Braille-írást először katonai célokra fejlesztették ki
Fotó: Wachiwit /  Shutterstock 

Braille-írás: a nagy találmány

A látássérültek számára a legnagyobb áttörést Louis Braille hozta el. A fiatal francia fiú 16 évesen alkotta meg a Braille-írást, amellyel a vak emberek is megtanulhattak olvasni és írni.

Louis hároméves korában vesztette el a látását egy baleset miatt. Később a párizsi vakok iskolájában ismerkedett meg Charles Barbier százados találmányával, az úgynevezett „éjszakai írással”, amelyet katonai célokra fejlesztettek ki, hogy éjszaka is tudjanak titkos üzeneteket olvasni. A kíváncsi és kreatív fiú továbbgondolta a rendszert, leegyszerűsítette, és megalkotta a hatpontos Braille-írást, amelyet azóta is világszerte használnak.

Louis Braille pontírása elsőre bonyolultnak tűnhet, pedig nagyon logikus rendszer. Képzeld el, hogy előtted van egy hatos tojástartó. Ha mind a hat helyen ott van egy tojás, az adja a Braille-írás alapját, az úgynevezett cellát. A betűket azzal „rajzolod meg”, hogy bizonyos tojásokat – vagyis pontokat – „kiveszel” belőle. Ha például csak a bal felső helyen hiányzik a tojás, az az „a” betűt jelenti. Ha alóla is kiveszel egyet, máris megkapod a „b”-t. Hogy az olvasás még gyorsabb és gördülékenyebb legyen, a rendszernek ma már van egy rövidített változata is. Ilyenkor egyetlen pontkombináció egy egész szót jelent. A gyakorlott olvasók ezzel a módszerrel szinte ugyanolyan tempóban haladnak, mint a látók – csak épp az ujjaikkal „látják” a betűket.

Játékos kvíz komoly üzenettel

Magyarországon ma több mint százezer ember él látásvesztéssel. Sokan felnőttként, betegség vagy baleset miatt veszítik el a látásukat, mások így születnek. Számukra a Braille-írás és a modern technológia – a beszélő telefonok, a képernyőolvasó programok vagy a tapintható térképek – nyitják meg a világot. Az igazi akadály sokszor nem az utcán, hanem bennünk van. Az előítéletek, a félelem vagy a távolságtartás helyett nyitottságra, empátiára és kíváncsiságra van szükség. Éppen ezért most egy játékos, de elgondolkodtató kvízzel bepillantást engedünk abba, milyen érzés lehet a látás nélküli mindennapok világa. Tedd próbára magad és nézd meg, mennyit tudsz a látássérültek életéről!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 6
Hány pontból áll egy klasszikus Braille-karakter?

Így olvasnak a vakok és látássérültek: 

