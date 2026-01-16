Vakbélgyulladás gyanújával sietett be a kórházba a fiatal nő: 45 perc múlva örökre megváltozott az élete

Vakbélgyulladás gyanújával sietett be a kórházba egy fiatal nő – majd legnagyobb elképedésére kevesebb, mint egy óra múlva gyermeke született. A 21 éves Demi-Lee Seftonnak fogalma sem volt arról, hogy babát vár, amikor megindult a szülés, ennek ellenére ma már büszke édesanyja a kislányának, Hazelnek. Az orvosok később elmagyarázták, Demi-Lee terhessége a baba elhelyezkedése miatt végig észrevétlen maradt, így sem a pocakja nem nőtt meg, sem a kicsi mozgását nem érezte. A fiatal lánynak ráadásul végig rendszeres vérzése volt, amit menstruációnak vélt, valamint a terhesség további tünetei is teljességgel kimaradtak nála.

Nem sokkal a kórházba érkezés után örökre megváltozott a lány élete / Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Leesett az álla a fiatal nőnek, aki vakbélgyulladás gyanújával került kórházba

A lánynak, nem sokkal azelőtt, hogy kórházba került, hasi fájdalmai voltak, kezdetben viszont nem tulajdonított ennek nagy jelentőséget.

A szokásos menstruációs görcsnek tűnt, így nem sokat foglalkoztam vele, csak bevettem egy kis paracetamolt és lefeküdtem

- emlékezett vissza a szülés előtti pillanatokra az angliai Leedsből származó Demi-Lee, hozzátéve, amikor a fájdalom egyre erősebbé vált, szólt az édesanyjának, mivel azt gondolta, vakbélgyulladása lehet. Az anyja ekkor mentőt hívott, ám ők azt közölték a meghökkent lánnyal, igazából vajúdik.

A kórházban az orvosok megerősítették, hogy Demi-Lee már 30 hetes terhes, majd bevitték a szülőszobába. A fiatal lány ezalatt felhívta a barátját, a 21 éves Brad Barringtont, ám a férfi eleinte nem akarta elhinni, hogy Demi-Lee éppen a közös gyermeküket hozza a világra. Amikor a baba születését követően az újdonsült anyuka ismét telefonált neki, hogy elmondja, édesapa lett, Brad elsírta magát, majd azonnal rohant hozzájuk a kórházba.

Brad egy csodálatos partner: először teljesen lesokkolódott, de azután már nagyon örült, mert mindig is arról álmodott, hogy apa lesz. A körülmények ellenére csodálatos szülésem volt

- mondta el Demi-Lee, hozzátéve, az ismerőseik is megdöbbentek, kivált, akik nem sokkal a szülés előtt látták őt, mialatt a legkevésbé sem úgy nézett ki, mint aki babát vár.

Ha visszagondolok, a gyomorégésen kívül semmilyen tünetem nem volt, de ennek sem tulajdonítottam nagy jelentőséget, mivel az étrendem tele volt olyan ételekkel, amelyek ezt okozhatták. Mindig is rendszertelen menstruációm volt, ami azt jelenti, hogy néhány hónapig megjött, aztán kimaradt, de ez nálam teljesen normális

- árulta el a lány, aki a párjával ugyan mindig is szeretett volna gyerekeket, ám úgy tervezték, csak akkor vágnak bele, amikor már saját házuk lesz. Ennek ellenére sikerült hamar belerázódniuk a szülői szerepbe, és ugyan az anyaság nehezebb, mint azt korábban képzelte, Demi-Lee határozottan kijelentette, így sem cserélné el semmiért.

Bár hatalmas meglepetést jelentett, és nem voltunk rá felkészülve, Hazel a legcsodálatosabb dolog, ami valaha történt velem. Semmin sem változtatnék: talán csak annyit, hogy tudjak arról, már úton van. Boldog, egészséges kislány, úgy fejlődik, ahogy kell: ez minden, amit csak kívánhatok

- tette hozzá a fiatal anyuka, aki jelenleg már izgatottan várja a lánya első születésnapját, amelyet májusban fognak majd megünnepelni – írja a Mirror.