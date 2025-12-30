Hova tűnt a Buffy sztárja drogfüggősége után? 8 éve senki sem látta Eliza Dushkut

45 éves lett a Holdvilágos éjszakán, a True Lies, a Buffy, a vámpírok réme és a Banshee sztárja. Eliza Dushku Hollywood legnagyobb reménysége volt, számos sztárszerep után azonban 8 éve eltűnt a köztudatból, amire nyomós oka volt.
Elizabeth Patricia Dushku néven született 1980. december 30-án Bostonban. A tanárként dolgozó szülei már azelőtt elváltak, hogy világra jött volna. Apai ágon albán származású, anyai oldalon mindkét nagyszülője félig dán, emellett írek, angolok és németek is akadnak a távolabbi felmenői között.
Gyerekkorában a legjobb barátnője egy olyan lány volt, akinek a szülei temetkezési vállalkozást vezettek, és a családi otthonuk egy épületben volt a halottasházzal. Amikor náluk lógott suli után, gyakran beszöktek a holttestek közé játszani.
Színészi pályafutása 1992-ben kezdődött, miután egy egész országra kiterjedő, öt hónapig tartó szereplőválogatás végén őt választották ki a Holdvilágos éjszakán című film egyik főszerepére Juliette Lewis mellé. A következő évben már Robert De Niro és Leonardo DiCaprio oldalán szerepelt a mozivásznon (Ez a fiúk sorsa), majd egy évvel később egy igazi hollywoodi szuperprodukcióban (True Lies – Két tűz között) alakította Arnold Schwarzenegger lányát.
Karrierje legismertebb szerepét a Buffy, a vámpírok réme című tévésorozat hozta el. Vallásos, mormon nagymamájának azonban nem igazán tetszett a széria természetfeletti elemekkel operáló világa, amikor pedig az unokáját még egy szexjelenetben is meglátta, azonnal tárcsázta is az ügynöke számát, hogy reklamáljon.
Az egyik védjegyének számít a szexi, mély hangja, amin sokat dolgozott egy beszédtanárral. Korábban ugyanis még ennél is mélyebb volt, ami hosszú távon állítólag a hangszálai károsodásához vezethetett volna, így inkább megtanult egy kissé magasabb regiszterben beszélni.
Ha csak teheti, inkább más módon oldja meg a távolsági közlekedést, mert kifejezetten fél a repülőgépek lezuhanásától. Amikor muszáj repülőre ülnie, azt kizárólag szerencsét hozó kabalák és vallási kegytárgyak kíséretében teszi.
Van egy különös szokása: minden forgatás végén hazaviszi a rendezői szék háttámláját, amelyre hagyományosan fel van írva az adott direktor neve. Ezeket otthon gyűjti, hogy emlékeztessék őt az egyes munkáira.
Már tinédzserként túl közeli viszonyba került az alkohollal, később pedig annyira azonosulni akart a bulikirálynő és rosszlány szereppel, hogy Eliza Dushku drogozni kezdett. A helyzet odáig fajult, hogy a fivére már nem merte egyedül hagyni őt a gyerekeivel, és ez a színésznő számára is komoly felismerést jelentett. Ahogy később fogalmazott: a családja miatt józanodott ki, de azóta már önmagáért is kerüli a piát és a drogokat.
Méghozzá meglehetősen gyorsan – bár nem mind a hat gyereket ő hozta a világra. 2017 óta a párja, 2018 óta pedig a férje Peter Palandjian üzletember, akitől két gyermeke született. A férfi korábbi kapcsolatából azonban négy gyermek is érkezett a családba, így összesen hatra kell odafigyelnie.
2017-ben láthatták őt utoljára a nézők színészként, majd fokozatosan eltűnt a reflektorfényből. 2025-ben jelentette be, hogy végleg felhagyott a színészi karrierrel. Helyette egyetemet végzett, diplomás terapeuta lett, aki súlyos traumán átesett páciensek pszichedelikus gyógymódokkal történő segítésére specializálódott.
