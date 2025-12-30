Hova tűnt a Buffy sztárja drogfüggősége után? 8 éve senki sem látta Eliza Dushkut

45 éves lett a Holdvilágos éjszakán, a True Lies, a Buffy, a vámpírok réme és a Banshee sztárja. Eliza Dushku Hollywood legnagyobb reménysége volt, számos sztárszerep után azonban 8 éve eltűnt a köztudatból, amire nyomós oka volt.

Eliza Dushku 8 éve hátat fordított Hollywoodnak Fotó: Vanstory Debbie

Eliza Dushku Buffy után drogos lett

A neve albán származásra utal

Elizabeth Patricia Dushku néven született 1980. december 30-án Bostonban. A tanárként dolgozó szülei már azelőtt elváltak, hogy világra jött volna. Apai ágon albán származású, anyai oldalon mindkét nagyszülője félig dán, emellett írek, angolok és németek is akadnak a távolabbi felmenői között.

Suli után holttestek között játszott

Gyerekkorában a legjobb barátnője egy olyan lány volt, akinek a szülei temetkezési vállalkozást vezettek, és a családi otthonuk egy épületben volt a halottasházzal. Amikor náluk lógott suli után, gyakran beszöktek a holttestek közé játszani.

Tiniként robbant be világsztárok oldalán Fotó: Entertainment Pictures

13 évesen már Robert De Niro és Leonardo DiCaprio oldalán színészkedett

Színészi pályafutása 1992-ben kezdődött, miután egy egész országra kiterjedő, öt hónapig tartó szereplőválogatás végén őt választották ki a Holdvilágos éjszakán című film egyik főszerepére Juliette Lewis mellé. A következő évben már Robert De Niro és Leonardo DiCaprio oldalán szerepelt a mozivásznon (Ez a fiúk sorsa), majd egy évvel később egy igazi hollywoodi szuperprodukcióban (True Lies – Két tűz között) alakította Arnold Schwarzenegger lányát.

A nagymamájának nem tetszett a sikersorozata

Karrierje legismertebb szerepét a Buffy, a vámpírok réme című tévésorozat hozta el. Vallásos, mormon nagymamájának azonban nem igazán tetszett a széria természetfeletti elemekkel operáló világa, amikor pedig az unokáját még egy szexjelenetben is meglátta, azonnal tárcsázta is az ügynöke számát, hogy reklamáljon.

Még ennél is mélyebb volt a hangja

Az egyik védjegyének számít a szexi, mély hangja, amin sokat dolgozott egy beszédtanárral. Korábban ugyanis még ennél is mélyebb volt, ami hosszú távon állítólag a hangszálai károsodásához vezethetett volna, így inkább megtanult egy kissé magasabb regiszterben beszélni.