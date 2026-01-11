“23 éves vagyok és van egy 17 éves fiam. Elárulom, hogy lehetséges ez!”

Hogy lehetséges, hogy valakinek 23 évesen legyen egy 17 éves gyermeke?

A 23 éves Sage Pasch egy 17 éves tini anyukája: természetesen nem biológiai úton, hanem örökbefogadás által. Története kétségtelenül így is különleges Fotó: YouTube

Természetesen hallottunk tini mamikról, akik 13-14 évesen már gyereket vállalnak – vagy legalábbis a körülmények úgy hozzák, hogy anyává kell válniuk –, itt azonban még akkor sem jön ki a matek. A háromgyermekes Sage Pasch, akit csak az Instagramon 350 ezren követnek, elárulta, hogy lehetséges, hogy két babájának van egy 17 éves bátyja is. Természetesen nem biológiai úton.

Így lett édesanyja egy 17 éves fiúnak a 23 éves lány

Sage felfedte: férjével, Luke-kal igen hamar találkoztak, gyakorlatilag még tiniként szerettek egymásba, 16 évesen. A fiú volt Sage első barátja, és nem is keresett mást: tudta, hogy ő az igazi. Sajnos azonban hiába voltak boldogok, Luke családját tragédiák sora sújtotta. 18 éves korukban Sage barátjának az édesapja halt meg. A pár ekkor döntött úgy, hogy mivel ekkor már mindketten dolgoztak, összeköltöznek. Nem sokkal később azonban váratlanul Luke édesanyja is elhunyt.

“Ez őrület. Jellemzően nem veszítik el a gyerekek mindkét szülőjüket ilyen fiatalon” – magyarázta Sage, aki ezt követően rátért arra, hogy lett ilyen idős gyermeke.