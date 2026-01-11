“23 éves vagyok és van egy 17 éves fiam. Elárulom, hogy lehetséges ez!”

Hogy lehetséges, hogy valakinek 23 évesen legyen egy 17 éves gyermeke?
Természetesen hallottunk tini mamikról, akik 13-14 évesen már gyereket vállalnak – vagy legalábbis a körülmények úgy hozzák, hogy anyává kell válniuk –, itt azonban még akkor sem jön ki a matek. A háromgyermekes Sage Pasch, akit csak az Instagramon 350 ezren követnek, elárulta, hogy lehetséges, hogy két babájának van egy 17 éves bátyja is. Természetesen nem biológiai úton.
Sage felfedte: férjével, Luke-kal igen hamar találkoztak, gyakorlatilag még tiniként szerettek egymásba, 16 évesen. A fiú volt Sage első barátja, és nem is keresett mást: tudta, hogy ő az igazi. Sajnos azonban hiába voltak boldogok, Luke családját tragédiák sora sújtotta. 18 éves korukban Sage barátjának az édesapja halt meg. A pár ekkor döntött úgy, hogy mivel ekkor már mindketten dolgoztak, összeköltöznek. Nem sokkal később azonban váratlanul Luke édesanyja is elhunyt.
“Ez őrület. Jellemzően nem veszítik el a gyerekek mindkét szülőjüket ilyen fiatalon” – magyarázta Sage, aki ezt követően rátért arra, hogy lett ilyen idős gyermeke.
A párjának ugyanis volt egy kiskorú öccse, aki állami gondozásba került volna, ha nem veszik magukhoz, és nem válnak a nevelőszüleivé.
“Akkor azt mondtam a vőlegényemnek, hogy a gondnokságunk alá kell, hogy kerüljön az öccse, mert nem akartam, hogy nevelőszülőkhöz kerüljön, vagy máshová, valamilyen rossz helyzetbe” – magyarázta, hozzátéve: a vőlegénye öccse eleve sok időt töltött velük ekkoriban, így mindenkinek természetes lépés volt, hogy magukhoz költöztették, egy év múlva pedig hivatalosan is a gyámjaivá váltak.
Sage hozzátette: természetesen rendkívül fiatalok voltak ahhoz, hogy egy gyermekről, pláne egy kamaszról gondoskodjanak, ráadásul ekkor, 19 évesen tudta meg a lány, hogy ő maga is terhes, azaz édesanya lesz. Így lettek egyedülálló, életüket épp elkezdő fiatalokból pillanatok alatt egy ötfős család, három gyermekkel, közte egy nagykamasszal. A fiatal anyuka egy másik videóban azt is felfedte, "nagyfiuk" anyának és apának hívja-e őket. Elárulta: otthon alapvetően ők Sage és Luke, azonban bizonyos helyeken (közösségekben, orvosnál, olyan emberek társaságában, ahol nem akarnak magyarázkodni) a fiatal pár a tini szüleiként mutatkozik be, és korábban Sage-nek is volt olyan TikTok-videója, ahol a kamasz anyunak hívta őt.
