Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ágota névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

“23 éves vagyok és van egy 17 éves fiam. Elárulom, hogy lehetséges ez!”

Tini mamik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 09:00
családörökbefogadás
Alaposan zavarba hozta követőit egy 23 éves nő, amikor elárulta: van egy kamaszkorú gyermeke. Senki sem értette, hogy lehetséges mindez.

Hogy lehetséges, hogy valakinek 23 évesen legyen egy 17 éves gyermeke? 

A 23 éves Sage Pasch egy 17 éves tini anyukája
A 23 éves Sage Pasch egy 17 éves tini anyukája: természetesen nem biológiai úton, hanem örökbefogadás által. Története kétségtelenül így is különleges  Fotó: YouTube

Természetesen hallottunk tini mamikról, akik 13-14 évesen már gyereket vállalnak – vagy legalábbis a körülmények úgy hozzák, hogy anyává kell válniuk –, itt azonban még akkor sem jön ki a matek. A háromgyermekes Sage Pasch, akit csak az Instagramon 350 ezren követnek, elárulta, hogy lehetséges, hogy két babájának van egy 17 éves bátyja is. Természetesen nem biológiai úton.

Így lett édesanyja egy 17 éves fiúnak a 23 éves lány

Sage felfedte: férjével, Luke-kal igen hamar találkoztak, gyakorlatilag még tiniként szerettek egymásba, 16 évesen. A fiú volt Sage első barátja, és nem is keresett mást: tudta, hogy ő az igazi. Sajnos azonban hiába voltak boldogok, Luke családját tragédiák sora sújtotta. 18 éves korukban Sage barátjának az édesapja halt meg. A pár ekkor döntött úgy, hogy mivel ekkor már mindketten dolgoztak, összeköltöznek. Nem sokkal később azonban váratlanul Luke édesanyja is elhunyt.

“Ez őrület. Jellemzően nem veszítik el a gyerekek mindkét szülőjüket ilyen fiatalon” – magyarázta Sage, aki ezt követően rátért arra, hogy lett ilyen idős gyermeke.

A párjának ugyanis volt egy kiskorú öccse, aki állami gondozásba került volna, ha nem veszik magukhoz, és nem válnak a nevelőszüleivé.

“Akkor azt mondtam a vőlegényemnek, hogy a gondnokságunk alá kell, hogy kerüljön az öccse, mert nem akartam, hogy nevelőszülőkhöz kerüljön, vagy máshová, valamilyen rossz helyzetbe” – magyarázta, hozzátéve: a vőlegénye öccse eleve sok időt töltött velük ekkoriban, így mindenkinek természetes lépés volt, hogy magukhoz költöztették, egy év múlva pedig hivatalosan is a gyámjaivá váltak.

Sage hozzátette: természetesen rendkívül fiatalok voltak ahhoz, hogy egy gyermekről, pláne egy kamaszról gondoskodjanak, ráadásul ekkor, 19 évesen tudta meg a lány, hogy ő maga is terhes, azaz édesanya lesz. Így lettek egyedülálló, életüket épp elkezdő fiatalokból pillanatok alatt egy ötfős család, három gyermekkel, közte egy nagykamasszal. A fiatal anyuka egy másik videóban azt is felfedte, "nagyfiuk" anyának és apának hívja-e őket. Elárulta: otthon alapvetően ők Sage és Luke, azonban bizonyos helyeken (közösségekben, orvosnál, olyan emberek társaságában, ahol nem akarnak magyarázkodni) a fiatal pár a tini szüleiként mutatkozik be, és korábban Sage-nek is volt olyan TikTok-videója, ahol a kamasz anyunak hívta őt.

@coffee4lifesage So many questions about this in my last video! #momlife #fyp #storytime #answer #boymom ♬ original sound - sage


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu