Sztrókot kapott és lebénult az ünnepelt magyar színésznő - így van most

Martos Hanga 26 éves, a Nemzeti Színház ünnepelt színésznője, ám kevesen ismerik igazán a történetét. Egy éve ugyanis előadás közben sztrókot kapott a színpadon, agyi aneurizma miatt, amely egyik pillanatról a másikra bénította le a testét. A fiatal színésznő elmeséli, hogyan küzdött meg ezzel a nehéz helyzettel, hogyan kezdett új életet, és milyen fontos életleckéket tanult a betegségéből.
Hanga életét megváltoztató este, a sztrók napja, teljesen átlagosan indult: a Nemzeti Színházban játszott, amikor a takarásban először érezte, hogy valami nincs rendben.
Délelőtt Oscar Wilde Saloméját próbálta, épp a monológját, egy nehéz, érzelmileg sűrű jelenetet.
A darabunk rendezője akkor épp Diana Dobreva volt, aki bolgár származású, így nem beszél magyarul. Ha értette volna, mit mondok, azonnal feltűnik neki, hogy teljesen értelmetlenül beszélek. De nem derült ki, mert csak ő, én és egy kellékes voltunk ott, súgó vagy tolmács nélkül. A legrosszabb az egészben, hogy mindezek után még futni is elmentem. A futás után lefeküdtem aludni az öltözőben. Fáradtnak éreztem magam, de nem gondoltam komolyra
- idézi fel Hanga azt a bizonyos napot.
Másnap Hanga az előadás alatt, a takarásban újra lebénult, ekkor már tudta, hogy baj van.
Fel akartam állni egy székről, de a lábam nem mozdult. Lebénultam, de csak pár másodpercre, aztán minden visszatért a régibe. Azt gondoltam, túlhajszoltam magam, hiszen rengeteget dolgoztam akkoriban. Az előadás közben azonban újra jelentkeztek a furcsa tünetek: nem jutott eszembe a szöveg, néha megakadtam a mondat közepén. A partnerem kisegített, de éreztem, hogy valami nem stimmel
– meséli Martos Hanga színésznő a Borsnak.
A takarásban ért a sztrók. Mondtam az öltöztetőknek, hogy hívják a mentőt. A mentősök eleinte nem akartak bevinni, mert minden értékem normális volt. A vérnyomásom rendben volt, csak a pulzusom volt alacsony. Majdnem hazaküldtek, de ragaszkodtam, hogy menjünk be a kórházba. A mentőben lettem rosszul. Onnantól nem emlékszem semmire. Nem gondoltam sztrókra, hiszen azt hittem, az csak idősebbekkel történhet meg. Az aneurizmáról azt sem tudtam, hogy létezik
- teszi hozzá.
Pedig az alakult ki Hangánál, ami az agy ereinek falában lévő gyengeség miatt létrejövő kidudorodás. Nála ez a dudor másfél centiméteresre tágult, mely nyomást gyakorolt más erekre, emiatt az agy egy része nem kapott elég oxigént. Agyvérzést kapott. Amikor magához tért, már a kórházban feküdt műtét után.
Az öcsémre és a férjemre emlékszem, ahogy bejöttek hozzám. A jobb oldalam teljesen lebénult. Eleinte nem fogtam fel, mi történt. Azt hittem, pár hét és újra a régi leszek. Csak lassan értettem meg, hogy ez már nem múlik el nyomtalanul. A sztrók az életem része lett
- meséli Hanga elhalkuló hangon.
A gyógyulás első hónapjaiban semmi más nem lebegett a szeme előtt, mint hogy újra játszhasson a színházban.
Nem aludtam, csak tornáztam. A célom az volt, hogy visszamenjek a színpadra. Hiszen ezért éltem, ezért tanultam és ezért dolgoztam egész életemben, ez volt az álmom. Felidéztem akkoriban azt az időszakot, milyen kemény volt a Színművészeti Egyetem. Reggel nyolctól hajnalig bent voltunk, hétvégék nélkül. Egy fél évig nem mentem haza. De nem bántam, mert szerettem. A színház volt mindig is az életem. Úgy éreztem, ezek a küzdelmek nem érnek semmit sem, kezdhetem elölről. Az élet elvette tőlem a mozgás szabadságát, az életet, amiért küzdöttem. Mindent, újra kellett tanulnom járni. Még, hogy színészet?
- meséli arról az időszakról Hanga, amikor a mozgást, beszédet is újra kellett tanulnia.
Az első tanév utáni nyáron ismerte meg a férjét, aki megmutatta Hangának, hogy van élet a színházon is túl, megnyitotta számára a világot.
A sztrókomat sok minden előzte meg, jó is, rossz is. Rájöttem, hogy a színházon túl is van élet, rengeteg szépség, amire érdemes figyelni. Lazábban kezdtem venni mindent. A karantén alatt a férjemmel éltem, az volt életem legjobb és legrosszabb időszaka. Jó volt vele, de nem tudtam, mihez kezdek majd. A színészetet nem tudtam akkoriban folytatni, akkor még nem kaptam sztrókot. Azt gondolom, ott eltört bennem valami, pánikbeteg lettem. Valószínűnek tartom, hogy ez vezethetett ide
- meséli Hanga a Covid időszakáról.
Talán az is hozzátett, hogy a férjem pécsi származású és nagyon sokat kellett ingáznom a későbbiekben Budapest és Pécs között. Úgy éreztem, hogy választanom kell a munkám és a párkapcsolatom között
- teszi hozzá.
A betegség óta Hanga más szemmel nézi az életet és a hivatását.
Már nem vagyok ugyanaz, de nem is akarok az lenni. Újra tanulok élni. Tudom, milyen törékeny az élet, és milyen szerencsés vagyok. Most, a sztrók után egy évvel, már hazaköltöztem Pécsre, felmondtam a színházban, és építjük a közös házunkat. Nem mondom, hogy egyszerű volt; azt éreztem, választanom kell a karrierem és a párkapcsolatom között, és az élet megkönnyítette a döntést. Teljesen más lettem a sztrókom óta: sokkal türelmesebb vagyok magammal és másokkal is, és rájöttem, hogy igazából nem számít semmi az életben, ami miatt érdemes lenne háttérbe szorítani magam. Nem akarok megfelelni senkinek – engedem, hogy olyan legyek, amilyen valójában vagyok
- meséli Martos Hanga színésznő.
