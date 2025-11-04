Sztrókot kapott és lebénult az ünnepelt magyar színésznő - így van most

Martos Hanga 26 éves, a Nemzeti Színház ünnepelt színésznője, ám kevesen ismerik igazán a történetét. Egy éve ugyanis előadás közben sztrókot kapott a színpadon, agyi aneurizma miatt, amely egyik pillanatról a másikra bénította le a testét. A fiatal színésznő elmeséli, hogyan küzdött meg ezzel a nehéz helyzettel, hogyan kezdett új életet, és milyen fontos életleckéket tanult a betegségéből.

Martos Hanga sztrók után is a csúcson. Úgy érzi, megtalálta magát a betegség után. "Teljesen más lettem a sztrókom óta: sokkal türelmesebb vagyok magammal és másokkal is, és rájöttem, hogy igazából nem számít semmi olyan az életben, ami miatt érdemes lenne háttérbe szorítani magam. " (Fotó: Olvasói)

"A sztrók új utat mutatott - engedem, hogy olyan legyek, amilyen valójában vagyok"

Hanga életét megváltoztató este, a sztrók napja, teljesen átlagosan indult: a Nemzeti Színházban játszott, amikor a takarásban először érezte, hogy valami nincs rendben.

Délelőtt Oscar Wilde Saloméját próbálta, épp a monológját, egy nehéz, érzelmileg sűrű jelenetet.

A darabunk rendezője akkor épp Diana Dobreva volt, aki bolgár származású, így nem beszél magyarul. Ha értette volna, mit mondok, azonnal feltűnik neki, hogy teljesen értelmetlenül beszélek. De nem derült ki, mert csak ő, én és egy kellékes voltunk ott, súgó vagy tolmács nélkül. A legrosszabb az egészben, hogy mindezek után még futni is elmentem. A futás után lefeküdtem aludni az öltözőben. Fáradtnak éreztem magam, de nem gondoltam komolyra

- idézi fel Hanga azt a bizonyos napot.

Másnap Hanga az előadás alatt, a takarásban újra lebénult, ekkor már tudta, hogy baj van.

Fel akartam állni egy székről, de a lábam nem mozdult. Lebénultam, de csak pár másodpercre, aztán minden visszatért a régibe. Azt gondoltam, túlhajszoltam magam, hiszen rengeteget dolgoztam akkoriban. Az előadás közben azonban újra jelentkeztek a furcsa tünetek: nem jutott eszembe a szöveg, néha megakadtam a mondat közepén. A partnerem kisegített, de éreztem, hogy valami nem stimmel

– meséli Martos Hanga színésznő a Borsnak.

A takarásban ért a sztrók. Mondtam az öltöztetőknek, hogy hívják a mentőt. A mentősök eleinte nem akartak bevinni, mert minden értékem normális volt. A vérnyomásom rendben volt, csak a pulzusom volt alacsony. Majdnem hazaküldtek, de ragaszkodtam, hogy menjünk be a kórházba. A mentőben lettem rosszul. Onnantól nem emlékszem semmire. Nem gondoltam sztrókra, hiszen azt hittem, az csak idősebbekkel történhet meg. Az aneurizmáról azt sem tudtam, hogy létezik

- teszi hozzá.