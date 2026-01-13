Zsibbadásra és fejfájásra panaszkodott egy férfi - orvosai közölték vele, hogy már csak egy éve lehet hátra

Egy walesi férfi nem is sejtette, hogy a zsibbadó, tűszúrásszerű fájdalom és az elviselhetetlen fejfájás valójában egy agresszív, golflabda méretű agydaganat jele volt. Orvosai lesújtó prognózist közöltek vele, miszerint már lehet, csak 1 éve van hátra.

A szörnyű fejfájás egy óriási agydaganatot rejtett a férfi testében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Fejfájás mögé rejtőzött a halálos daganat

2023 októberében Matt Collins-t a Prince Charles Kórházba szállították, miután egy zenei fesztiválon már nem tudta mozgatni bal karját. Ekkor azonban még azt nem tudta, hogy valójában elszenvedett egy sztrókot.

Az azt megelőző napokban a férfi már érzett egy szokatlan zsibbadást a végtagjaiban, de nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Ugyanebben az évben július óta éles fejfájások és rohamok is gyötörték, és már várt egy MRI-vizsgálatra. Mindezek ellenére, amikor közölték vele a sztrók után, hogy glioblasztómája, az agydaganatok legagresszívabb formájával küzd, teljesen ledöbbent.

Az orvosok közölték vele, hogy csupán 12-18 hónapja van hátra, majd megkezdődött a kemoterápia. Viszont Matt most már a világ más pontjain keresi a további kezelése lehetőségeket.

Amikor közölték velem, hogy egy golflabda méretű glioblasztómám van, az egész világom összeomlott. Jó, hogy ültem, amikor azt mondták, agydaganatom van, mert úgy éreztem, kicsúszik alólam a talaj. Apám velem volt, és remegett. Egyikünk sem tudta, mit jelent valójában egy agydaganat

- emlékezett vissza a férfi.

Bár a cardiffi Walesi Egyetemi Kórház sebészei 2023-ban el tudták távolítani a daganatot, az azóta visszanőtt.

A júliusi MRI kiújulást mutatott, ezért további három kemoterápiás kezelést kaptam. A bal karom ismét leállt... A novemberi MRI megerősítette, hogy a kemoterápia nem volt hatásos, és a daganat tovább növekszik. Gyógymód nincs, a kezelési lehetőségek pedig korlátozottak, így nem tudom, mit hoz a jövő.

Az orvostudomány fejlődése ellenére az agydaganatok kezelési lehetőségei továbbra is szűkösek. Az Egyesült Királyságban csak kevesek férhetnek hozzá személyre szabott immunterápiákhoz, célzott gyógyszerkísérletekhez és klinikai tesztekhez, sok betegnek pedig saját zsebből kell fizetnie a kezelésekért.