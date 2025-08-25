„Tudják, hogy apa beteg” – életéért küzd a békésszentandrási családapa

Versenyt fut az idővel Maczik Attila. A békésszentandrási családapa agydaganattal küzd. Egy speciális terápiás sorozat segíthet megmenteni az életét.

Az agydaganattal küzdő Attila és felesége a kezelés miatt vonattal utazik Németországba Fotó: beküldött

Egy rosszulléttel kezdődött minden, 2019. novemberében.

„Vezetés közben veszítette el az eszméletét, akkor vártuk a második gyermekünket” – kezdte a Borsnak Attila felesége, Szandra. A családot sokkolta a diagnózis. „Az első reakciónk az volt, hogy nem hisszük el, ez nem is velünk történik.”

Attila küzd az agydaganattal

A 34 éves férfi azóta 4 nyitott koponyaműtéten és számtalan kemoterápián, valamint sugárkezelésen van túl. Attila hősiesen küzd, hogy a családjával maradhasson. Az 5 és 8 éves kislányoknak szüksége van az apjukra.

Minden műtét után, miután összeszedi magát, kis idővel jön egy rossz MR eredmény, ami nagy törés, de aztán megbeszéljük, hogy megyünk előre és megcsináljuk együtt. Az a legnehezebb, hogy a gyerekek ne érezzék hogy “nagy a baj”. Nyilván tudják, hogy apa beteg, orvoshoz jár, de szerencsére azt nem tudják még, hogy mit jelent az hogy “daganat, vagy rák”.

Attila imádja a lányait Fotó: beküldött

A család nem adja fel

A család nem adta fel, szembeszálltak a halálos kórral. A legjobb megoldásokat keresték Attila számára. Elkezdett Németországban egy négy kezeléses speciális terápiát. Hatalmas összefogás szerveződött érte, többek között a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata is segít a gyűjtésben. A terápia összesen 33 ezer euróba, azaz 13 millió forint körüli összegbe kerül. Az első két vakcinán már túl van, amelyeknek köszönhetően javult az állapota. Azonban az utolsó két kezelést jelenleg nem tudják kifizetni.

„Most jól van. Úgy érezzük, hogy mióta megkapta az első vakcinát könnyebben mozog a bal oldala, ami az utolsó műtét óta legyengült” – mondta Attila felesége. A házaspár együtt szeretné felnevelni a gyermekeiket, mindent megtesznek azért, hogy ez sikerülhessen.