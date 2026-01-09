Anyja csak azt hitte, hogy motyog az ágyában – de az igazság sokkal súlyosabb volt a 11 éves kisfiúnál

Egy édesanya soha nem felejti el azt a reggelt, amikor belépett fia szobájába, és az addig csak enyhén betegnek hitt gyermekére rá sem ismert. A pillanat, amely eleinte furcsának tűnt, rövid időn belül élet-halál kérdésévé vált a kisfiú számára.

A 11 éves kisfiú súlyos beteg lett.

Illusztráció: Valentin Angel Fernandez / Pexels

A kisfiú élet és halál között lebegett

Martine Purdy 2024 márciusában találta meg 11 éves fiát, Frankit, amint az ágy szélén ült, félkómás állapotban motyogott, ujjai természetellenes szögben hátrahajlottak, a szemei pedig alig voltak nyitva. A fiú öt hete mellkasi fertőzéssel küzdött, de ezen kívül csak enyhe lábfájdalom és hőemelkedés jelezte, hogy baj lehet.

A kiérkező mentők szerint Franki annyira zavart volt, hogy azt hitte, el akarják rabolni. A fiút azonnal kórházba szállították, ahol mesterséges kómába helyezték. Az orvosok ritka és életveszélyes betegséget diagnosztizáltak: bakteriális eredetű meningoencephalitist, amely agyhártyagyulladással és vérmérgezéssel is járt. Közölték az anyával, hogy a gyermeknek legfeljebb egy órája lehetett hátra, amikor a mentő megérkezett.

Franki állapota kritikus volt: rohamokat kapott, összeesett a jobb tüdeje, és agyvérzésen is átesett. Egy teljes hónapot töltött kórházban, ahol újra kellett tanulnia járni, beszélni, enni és nyelni. Bár túlélte a fertőzést, felépülése még közel két évvel később sem teljes.

A fiú ma már 13 éves, de segítségre szorul az öltözködésnél, gyakran súlyos fejfájások gyötrik, és komoly memóriazavarokkal küzd. Iskolába való visszatérése lassan halad, mert az információkat nehezen tudja megjegyezni, és időnként még kerekesszéket is használ.