A paralimpiai bajnok azt hitte, a túl sok tévé miatt lát homályosan – ma már tudja, hogyan fog meghalni

A 47 éves paralimpiai bajnok, David Smith eleinte azt gondolta, hogy a túl sok tévénézés miatt kezdett el homályosan látni, és csak egy szemüvegre lesz szüksége. Azonban, miután hazatért egy jamaicai kiruccanásról, hirtelen elzárkózott a külvilágtól.

Három daganatot is találtak a paralimpiai bajnok agyában / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A családja egyre jobban aggódott a normál esetben társaságkedvelő férfiért, a barátai pedig azt is észrevették, hogy szokatlanul ingerlékennyé vált, mialatt a gondolkodása mintha lelassult volna. Ekkor került kórházba kivizsgálásra.

A CT-vizsgálat döbbenetes eredményt hozott: nem egy, hanem három daganat is rejtőzött David agyában. Ezután azonnal a műtőbe vitték, ahol hat órán át operálták. Az orvosok leszívták az agyában felgyülemlett folyadékot, és eltávolítottak egy narancs méretű daganatot is.

David ezután kemoterápiát és sugárkezelést kapott a maradék két daganat visszaszorítása érdekében. A Chelsea-ből származó brit paralimpiai bajnok evezős így nyilatkozott:

Hihetetlenül szerencsés voltam, hogy a családom mellettem állt, észrevették, hogy valami komoly baj van, és kórházba vittek. Egyszerűen nem voltam önmagam, és erre én is kezdtem ráébredni. Impulzív voltam, és nagyon könnyen frusztrált lettem.

A daganatok az agy érzelemszabályzó részén jelentek meg, ezért változott meg annyira a férfi viselkedése. Amikor rájött, hogy Jamaicából hazafelé már ezekkel a daganatokkal repült, megrémült, hiszen bármelyik pillanatban meghalhatott volna a koponyában növekvő nyomás miatt.

A paralimpiai bajnok fiatal kora óta daganatokkal küzd

David 2010 óta küzd egy, az ádámcsutkája mögött elhelyezkedő gerincdaganattal is. Bár a szilárd daganat jóindulatú, később kiderült, hogy áttétet képzett:

Éreztem, hogy kicsúszik az életem az irányításom alól: október 10-én mentem be az első agyműtétemre a Queen Square-re. Öt nappal később újabb operációra volt szükség, hogy megmentsék az életemet a folyadékelzáródástól.

A műtétek után David rövid távú memóriazavarokkal küzdött, de most már otthon lábadozik felesége, Angela mellett. Élete hátralévő részét rendszeres kontrollok, sugárkezelések és esetleges újabb műtétek határozzák majd meg, attól függően, mennyire sikerül visszaszorítani a daganatok nyomait - írja a Mirror.