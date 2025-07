"11-szer diagnosztizálták félre a férjem – a 12. után meghalt"

Többszörös téves diagnózis okozta annak az 50 éves Qinghu Guónak a halálát, aki öt héten belül számos magánklinikán járt, mire kórmegállapítást kapott. Özvegye, a 35 éves Yujiao Chang elmondása szerint ugyanis a férjénél 11 alkalommal mindössze migrént állapítottak meg, mire tizenkettedjére kiderült, hogy agyhártyagyulladással küzd, amelyet egy ritka gombás fertőzés okozott.

Qinghu Guo 8 hónapot töltött kómában, mielőtt elhunyt volna. A családapát 11-szer diagnosztizálták félre. Amikor végül megszületett a helyes diagnózis, már késő volt Fotó: GoFundMe

Mire a Kínában született, de Angliában, Kelet-Londonban letelepedő Guo megkapta a pontos diagnózist, már késő volt. Habár utána tíz agyműtéten és nyolc hónapos kómán is átesett, az életét már nem lehetett megmenteni. Chang pedig biztos benne: a tragédia elkerülhető lett volna, ha odafigyelnek az orvosok férje panaszaira.

Folyton mondtam nekik, hogy ez nem migrén. Ötször is összeesett, nekem kellett felhúznom a földről. Még amikor egy magánneurológus agyhártyagyulladásra gyanakodott, a kórház akkor sem hallgatott ránk

– közölte az özvegy, akinek szavait a halottkém is megerősítette. Jelentésében ugyanis úgy fogalmazott, "orvosi megerősítéses torzítás" is közrejátszott a tragédiában, miután Guónál már agyi ödéma is kialakult, mire végre gerinccsapolást végeztek rajta.

Gou 2023 októbere óta szenvedett extrém fejfájásoktól, amit eleinte orvosai csak antibiotikummal kezeltek, majd utána jött a migrén "megállapítása". Chang kiemelte, habár eleinte hittek az orvosokban, idővel már elvesztették bennük a reményüket.

Hiába mondtuk, hogy nem hat a kezelés, mindig csak azt hajtogatták, hogy ez egy más típusú migrén.

Ezt követően Guo akárhányszor összeesett otthon, mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték őt, majd hazavitték. Végül egy magánneurológus volt az, aki közölte velük, agyhártyagyulladás állhat a háttérben. Az ő szakemberi magánvéleményét azonban a kórház nem hitte el. Guónak ezt követően otthon újra rosszul kellett lennie, mire végre úgy kezelték őt, ahogy kellett.

A késői diagnózis azonban odáig vezetett, hogy Guo-nak 2023 decemberében megállt a szíve, miután egy nap folyamatosan hányt és vért ürített. Chang szerint azonban ekkor sem törődött senki a férjével. Búcsújuk pillanatában Guo szívszorító szavakat intézett hozzá:

Megölelt, és azt mondta, vigyázz a fiúnkra. Tizenöt perccel ezután, ahogy hazaértem a kórházból, a fiam riadtan felsikoltott, hogy: "Apa, ne!". Akkor hívott a kórház, hogy megállt a szíve

– idézte a gyászoló özvegyet a Mirror. A férfit háromszor élesztették újra, de teljesen soha nem nyerte vissza az eszméletét. A következő hosszú hónapokat kómában töltötte, majd 2024 augusztusában távozott elhunyt.