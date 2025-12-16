„Bízok a csodában” - élet-halál között lebeg a súlyos beteg kisfiú édesanyja, Erika

A 34 éves Vadászi Erikánál öt éve mellrákot diagnosztizáltak, a kezelések ellenére az alattomos kór az egész testében szétterjedt. Nyolc hónapja életet adott kisfiának, aki vízfejűséggel született, túl van több agyvérzésen és folyamatos ellátásra szorul. Erika jelenleg kórházban van, az orvosok nem sok esélyt látnak a felépülésére. A kicsi Ábrahámot otthon ápolja az édesapja, Horváth Zsolt. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszakarádon élő család szörnyen nehéz időszakon megy keresztül.

A rákkal küzdő Erika az élettársával, Zsolttal és a vízfejűségben szenvedő fiukkal, Ábrahámmal / Fotó: beküldött

Erika egész testében szétterjed a rák

Erikánál öt évvel ezelőtt mellrákot diagnosztizáltak, és három éve megismerkedett Zsolttal, aki az első pillantásra beleszeretett.

„Őszintén elmondta, hogy min megy keresztül, de én meg sem rázkódtam, mert akkor a szemébe néztem és éreztem, hogy ő egy csodálatos asszony. Ezt szavakkal nem lehet elmondani, nagy szerelmem lett. Végig kitartottam mellette és ki is fogok tartani bármi történjen” – mondta Zsolt.

Áprilisban megszületett a kisfiuk, aki három agyvérzésen van túl, az elsőt az anyaméhben kapta. Az orvosok vízfejűséget diagnosztizáltak nála, ezért egy csövet, úgynevezett shuntot ültettek a fejébe, hogy a felesleges vizet szabályozni tudják. A kicsi születése után öt hónapot töltött a kórházban, most otthon ápolja az apuka. A kisfiú szépen fejlődik.

Csodagyereknek nevezzük, mert április 18-án született, Jézus feláldozásának napján. Azért kapta az Ábrahám nevet, mert tisztában voltunk Erika betegségével, de bíztunk benne, hogy képes lesz világra hozni ezt a gyermeket. Sajnos nagyon sokat szenvedett, az orvosok is kételkedtek benne, de hála Istennek sikerült világra hoznia. Isteni sugallat volt, hogy neki meg kell születnie, érzem, hogy valami nagy dologra hivatott

– mondta a 41 éves apuka.

Erika minden vágya, hogy felnevelhesse a kisfiát / Fotó: beküldött

Az édesanya öntudatlan állapotban fekszik a kórházban

Erika december 13-án fájdalmas, görcsös rohamot kapott, az élettársa azonnal mentőt hívott hozzá. Stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították, jelenleg is ott ápolják. Nincsenek jó kilátásai, az orvosok semmi jót nem tudnak mondani, a rák szétterjedt az egész testében, ráment az agyára is. Élet és halál között lebeg.

Erika felfoghatatlanul beteg. Jelenleg infúziót kap, hogy ne száradjon ki. Éber kómában van, senkit és semmit nem ismer fel, nem reagál semmire, csak nézelődik. A legrosszabbra számíthatunk. Ez felfoghatatlan

– monda elcsukló hangon Zsolt. „Csak a jó Isten tartja bennem az erőt. Bízok a csodában, mert a remény hal meg utoljára” – tette hozzá.