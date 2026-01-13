Kegyetlenül bánnak a szívbeteg, kényszersorozással kiképzésre vitt családapával

Mint arról a Bors beszámolt, karácsony előtt egy héttel az utcáról hurcoltak el rendőrök egy magyar családapát Kárpátalján. A kényszersorozás kegyetlenségét mutatja, hogy az 58 éves férfit szív- és gerincbetegsége ellenére vitték el és még azt sem engedték meg, hogy a családjától elbúcsúzzon. Napokra elvették a telefonját. Miután a készüléket visszakapta, beszélhetett a szeretteivel és lapunknak is elmondhatta, mi történt vele. Az ő és a családja biztonsága érdekében a férfi nevét megváltoztattuk.
Zoltán jelenleg egy délkelet-ukrajnai kiképzőbázison tartózkodik. A megpróbáltatásokat nehezen viselte. A kiképzés során annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani. Egészségügyi ellátása során rövid időre visszakapta a mobilját, így felhívhatta a szeretteit és velünk is tudott beszélni.
Annyit el tudok mondani, hogy a körülmények borzalmasak, embertelenek. Most kivizsgálásokra várok, nagyon sok gyógyszert belém nyomtak. Nekik csak az számít, hogy mozogjanak a végtagjaim
– mondta az elkeseredett családapa, akinek meggyőződése: ha az 50 napos kiképzést követően a frontra küldik, nem éli túl a harcokat.
A súlyosan beteg embereket is fegyveres szolgálatra kényszerítik. Engem is csak azért vittek orvoshoz, mert az edzésen a szemük láttára összeestem. Nem tudom, meddig bírom még. Hiába igazoltam, hogy szív-és gerincbeteg vagyok, nem kímélnek. A leginkább nem is az foglalkoztat, hogy velem mi lesz, a saját sorsomba beletörődnék. Csakis a családomért aggódom. Az egyik gyermekem még kiskorú, őt fel szeretném nevelni
– magyarázta Zoltán, aki elmondta: egyáltalán nem tartja valószínűnek, hogy a kórházi kezelés után belátják, hogy a katonai szolgálatra alkalmatlan és hazaengedik.
A beszélgetésünk után a családapa ismét elérhetetlenné vált. A családjától megtudtuk, hogy Zoltánt visszavitték a kiképzésre. Azóta nincs hír róla. Családja is mérhetetlenül aggódik érte.
