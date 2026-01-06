Újabb kényszersorozás: Elhurcolták katonának az 58 éves, szívbeteg magyar családapát

Karácsony előtt egy héttel rendőrök ütöttek rajta Kárpátalján egy magyar családapán, majd anélkül, hogy elbúcsúzhatott volna szeretteitől, elvették a telefonját és elhurcolták katonának. Cikkünkben a kényszersorozáson átesett férfi nevét az ő és családja biztonsága érdekében megváltoztattuk, illetve ugyanezen okokból képet sem mellékelünk az életéért rettegő - nevezzük így - Zoltánról. A férfi jó ismerőse volt a pribékek által halálra vert Sebestyén Józsefnek és most attól retteg, hogy ő sem térhet haza többé élve szeretteihez. Zoltánt telefonon értük utol, ekkor már 1700 kilométerre, az orosz front közelében tartózkodott.

Újabb kényszersorozás történt Kárpátalján (Képünk nem a cikkünkben szereplő esetről készült) Fotó: Facebook

A szentestét Beregszászon töltöttem, egy katonai területen. Az égvilágon semmilyen tájékoztatást nem kaptam arról, hogy miért vittek oda és azt sem engedték meg, hogy felhívjam a családomat. Négy gyermekem van, a legkisebb még csupán 14 éves

– mondta az elkeseredett férfi, aki időközben megtudta, hogy az adott időszakban a katonák fentről utasítást kaptak, hogy bármi áron begyűjtsenek 50 embert, akiket aztán bevethetnek a fronton.

"Úgy bántak velünk, mint egy darab hússal. Nekik mindössze annyit számítottunk, hogy meglegyen a megfelelő létszám. Egy tiszt még meg is fenyegetett bennünket azzal, hogy ha azt merjük mondani az orvosi kivizsgáláson, hogy betegek vagyunk, akkor megnézhetjük magunkat. Valódi vizsgálat nem volt, épphogy ránk néztek, majd kitöltötték a papírunkat" – emlékezett vissza Zoltán, aki csak napokkal később kapta vissza a telefonját. Jelenleg tudja használni, persze kérdés, ez meddig marad így.

- A hadkiegészítő parancsnokság korábban azt ígérte, hogy az 55 évesnél idősebb férfiakat mentesítik a szolgálat alól, ezzel szemben engem 58 évesen még akkor sem engedtek haza, amikor közöltem, hogy szív- és gerincbetegségben szenvedek, miközben a vérnyomásom is rossz

– mondta Zoltán, aki egyáltalán nem akar a háborúban részt venni.

Nem szeretem a gyilkosságot! A hivatásomból adódóan is békés ember vagyok, még egy állatot sem vagyok képes megölni

– szögezte le Zoltán.