Kényszersorozás Kárpátalján: Megszólalt az elhurcolt, szívbeteg magyar családapa kislánya

Édesapjáért aggódik a kényszersorozással elhurcolt szívbeteg magyar férfi leánya. A Borsban bemutatott férfi gyermeke maga kereste meg szerkesztőségünket, az interjú elkészítésébe pedig a szülei beleegyeztek. A család biztonsága érdekében az apa és a lánya nevét is megváltoztattuk.

A kényszersorozáson nem ismernek irgalmat (Fotónk illusztráció)

Mint arról a Bors korábban beszámolt, Zoltánt karácsony előtt egy héttel rendőrök állították meg az utcán Kárpátalján, és

már azt sem engedték meg neki, hogy elbúcsúzzon a családjától.

A telefonját napokra elvették. A Megváltó születésének ünnepét sem tölthette szerettei körében. Ugyan lett volna lehetősége a szökésre, a kínálkozó alkalmakat nem használta ki, mert jól tudta, mi vár rá, ha elkapják:

- Először is, nagyon megvernek, a csontjaimat is eltörik, majd rögtön oda visznek, ahonnan már nincs visszaút – mondta lapunknak Zoltán.

A családapa jelenleg egy délkelet-ukrajnai kiképzőbázison tartózkodik. Napok óta nem jelentkezett a szeretteinél, ezért valószínűsíthető, hogy a mobilját ismét elvették tőle. Barbara, a férfi általános iskolás gyermeke a Borsnak kifejtette: nagyon aggódik az édesapjáért.

- Rettegünk a gondolattól, hogy az édesapámat a frontra viszik. Itt, Ukrajnában sajnos már nem veszik figyelembe a betegségeket. Tudunk olyan esetekről, hogy félkezű embereket is bevetettek katonának – mondta Barbara. A lány egy magyar iskolában tanul. Már több osztálytársa édesapját besorozták, igaz, ők lényegesen fiatalabbak Zoltánnál.

Az egyik barátom apját csak azért engedték haza, mert harc közben találat érte és megsérült az agya, ezáltal pedig végképp alkalmatlanná vált a szolgálatra

– mesélte a kislány.

Nem tudható, meddig tart a háború

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

A kényszersorozáson a betegeket sem kímélik Ukrajnában

Az egész család szereti Kárpátalját, azért is maradtak otthon a háború elején.

Apukámék azt gondolták, hogy hamar vége lesz, ráadásul őt a betegségei miatt nem kényszerítik fegyveres szolgálatra. Később az anyukám és én át szerettünk volna menni Magyarországra, de egyszerűen nem voltunk képesek apát itt hagyni

– szögezte le Barbara. Azt is elárulta, miről beszélt a legutóbb Zoltánnal.

Arra kértem, hogy nagyon vigyázzon magára! Elmondtam neki, hogy nagyon sokat imádkozunk érte anyával. Mielőtt a kiképzésre szállították, egy tanyán tartózkodott. Ott talált néhány macskát és kutyát, és mivel nagyon szereti az állatokat, azokkal foglalkozott, ez megnyugtatta.

A kislány beszámolt arról, hogy Kárpátalján szerencsére nem zajlanak harcok, de légiriadók vannak, ilyenkor azonnal az óvóhelyre mennek.