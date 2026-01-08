„Élni szeretnék a családomért, nem pedig meghalni Ukrajnáért” – Kiképzésre vitték a Borsnak nyilatkozó kényszersorozott, szívbeteg férfit

Megérkezett a délkelet-ukrajnai kiképzőbázisra a kényszersorozással bevitt magyar családapa. Mint arról a Bors beszámolt, Zoltánt – nevezzük így – karácsony előtt egy héttel hurcolták el Kárpátaljáról, Beregszászról. Először elvették a telefonját, amit néhány nappal később visszaadtak, mi is így tudtunk vele beszélni.

Retteg a családjáért a kényszersorozás után az 58 éves, szívbeteg magyar családapa (Képünk illusztráció)

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A kényszersorozás után kiképzésre vitték a magyar családapát

A négygyermekes családapa hiába hivatkozott szív- és gerincbetegségére, közölték vele, hogy attól még köteles részt venni a háborúban. Abban a háborúban, amit magyar emberként nem érez a sajátjának.

Élni szeretnék a családomért, nem pedig meghalni Ukrajnáért

– fogalmazott. Mikor a hétvégén először tudtunk vele beszélni, éppen 1700 kilométerre tartózkodott szeretteitől, az orosz határ közelében. Január 5-én, este 9 óra környékén ismét felvette velünk a kapcsolatot, hogy elmondja: épp akkor ültették fel a buszra, hogy a kiképzés helyszínére szállítsák. A sztráda meglehetősen rossz állapota miatt az utazás egész éjjel tartott, és csak kora délelőtt álltak meg hosszabb időre, hogy egy boltban megihassanak egy kávét.

– Már rosszul voltam, ez persze őket nem érdekli. Beregszászon az orvosok nem vizsgáltak ki, csak később, Ungváron.

Akkor azt mondták, hogy engem katonai kórházba fognak vinni. Ehhez képest most már a kiképzés helyszínéhez közeledem.

Meg is mondták, hogy őket nem érdekli, mennyit bírok. Több olyan esetről hallottam, hogy addig hajtottak valakit, amíg bele nem halt, aztán pedig ott hagyták, mint egy kutyát – mondta a Borsnak Zoltán és hozzátette: egy nappal korábban rövid időre megálltak valahol, amit az egyik katona ki is használt.

A harctérről sokak számára nincs visszaút

Fotó: AFP / AFP

Még a batyuját is hátrahagyta. Én nem akarok megszökni, mert jól tudom, mi vár rám, ha elkapnak. Először is jól összevernek, még a csontjaimat is eltörik, aztán kivisznek oda, ahonnan már nincs visszaút. Azt a helyet hívják nullásnak. A legforróbb helyen a túlélés esélye alig egy százalék, és gyakran szemtől szemben, egy méteres közelségből találkozik a katona az ellenséggel

– mesélte a magyar férfi.