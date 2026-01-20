„Azt hittem a férfi, akivel online találkoztam életem szerelme – azóta kész rémálom az életem”

Egy nő azt hitte, hogy álmai férfijával találkozott az interneten, csakhogy hamar kiderült, hogy a rózsaszín buborék kipukkanni látszik, és amit eddig szerencsének hitt, igazi átverésbe ment át.

Azt gondolta ő az igazi, majd a férfi átverte Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Azt hitte ő az igazi, majd pénzt csalt ki tőle a férfi

Cindy Palecek beleszeretett egy építőmunkásba, majd hamarosan mesélt neki pénzügyi gondjairól. A férfi erre egy magas, jövedelmező befektetési lehetőségről kezdett le beszélni neki, ami lehetővé tenné a nő számára, hogy kifizesse az adósságait.

A 67 éves Cindy meg volt győződve róla, hogy ez a férfi az igazi, és elhitte új kedvesének, hogy segít neki kilábalni az adósságok tengeréből, mielőtt 60 ezer fontot (~26 millió forint) áldozott volna erre az állítólagos befektetésre. Csakhogy a férfi ezekután eltűnt és sosem hallott felőle.

A wisconsini Oshkoshból származó nyugdíjas, azóta kénytelen volt jelzáloggal terhelni házát, az adósság miatt és más nőket akar figyelmeztetni a csalások veszélyeire.

Pánikoltam és kétségbeestem. Megpróbáltam felhívni Mike-ot, de nem kaptam választ. Március óta egyáltalán nem hallottam felőle

- idézi a Mirror a fizikoterápiás asszisztenst.

Azóta a nő úgy véli a férfi egyszerűen elsikkasztotta a pénzét, nem tudja elképzelni, hogy a csaló ezekután hogyan képes egyáltalán folytatni az életét.

Életem hátralévő részét azzal fogom tölteni, hogy ezt kifizessem.

Cindy eközben adománygyűjtő oldalt is indított, hogy segítsen visszaszerezni az ellopott pénzét. Már sajnálja, hogy teljesen megbízott a férfiben, aki segített neki létrehozni egy számlát, ami végül nem is a nyugdíjas nőé volt, hanem a csaló férfié.