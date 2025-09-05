A férfiak több mint felének ilyen pénzügyi titkai vannak egy párkapcsolatban

Abban bizonyára a legtöbben egyetértenek, hogy semmilyen titok nem tesz jót egy párkapcsolatnak, de a pénzügyek egy különösen érzékeny téma, ha a titkokról van szó. A férfiak nagy része ráadásul szereti, ha ebben a tekintetben az irányítás nála van, sőt általában el is várják maguktól, hogy pénzügyileg sikeresek legyenek.

A férfiak több mint felének pénzügyi titkai vannak egy párkapcsolatban könyv, pénz

A párkapcsolatban a pénzügyi titkolózás oka a társadalmi nyomás?

A férfiak pénzügyi titkolózásának egy része az anyagi siker iránti nyomás következménye lehet – írja a New York Post. A Talker Research által végzett kutatás a pénz és a mentális egészség kapcsolatát vizsgálta a férfiaknál, és az eredmények erős összefüggést mutattak ki. A felmérésben megkérdezett férfiak 48 százaléka ismerte el, hogy érzett ilyen nyomást magán. Ezen férfiak 56 százaléka úgy érezte, hogy a nyomás saját magától ered, míg 27 százalékuk szerint inkább társadalmi nyomás nehezedik a férfiakra a pénzügyek terén.

A kutatás azt is vizsgálta, hogy a férfiak mennyire hajlandóak megosztani egy párkapcsolatban, ha anyagi nehézségük támad. Az eredmények egyértelműen alátámasztották, hogy a férfiak vonakodnak megnyílni, ha pénzügyekről van szó: kevesebb, mint a megkérdezettek fele (41 százalék) mondta, hogy beszélne a párjával, ha anyagi gondjai lennének, vagyis 59 százalékuk titokban tartaná.

Ez a felmérés megerősíti, amit már régóta sejteni lehetett: a férfiak inkább szó nélkül szenvednek, ha pénzügyi gondjaik vannak

– mondta Lou Antonelli, a Beyond Finance operatív igazgatója.

„Ösztönözni kell a férfiakat, hogy ne kockáztassák a jólétüket, hanem kezdjenek el foglalkozni a pénzügyi és mentális képességeik fejlesztésével”

Mi a helyzet Magyarországon?

Egy nemrégiben készült felmérés szerint a magyar párok 65 százaléka hisz abban, hogy a pénzügyi átláthatóság hozzájárul a harmonikus kapcsolathoz, ennek ellenére minden ötödik magyar rendszeresen vitázik a pénzügyekről a párjával – számolt be a Revolut kutatásáról a Bankmonitor. A magyar párok a pénzen való viták terén ezzel együtt is az európai átlag alatt maradnak: a válaszadók 21 százaléka említett komolyabb nézeteltéréseket a párjával a pénz miatt, míg az európai átlag 22 százalék. A legkevesebb konfliktus a 18-24 évesek körében fordul elő, míg a legidősebb korosztály között a leggyakoribbak a pénzügyi viták.