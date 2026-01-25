30 éve tűnt el a fiatal nő a diszkóból – a legújabb fejlemény sokkoló fordulatot hozhat

Három évtizeddel az eset után új reményt adhat a Melanie Hall-gyilkosság felderítésére az a nagyszabású felülvizsgálat, amelyet az Avon és Somerset rendőrség indított el. A nyomozók a legmodernebb digitális és mesterséges intelligencián alapuló eszközöket is bevethetik annak érdekében, hogy végre kézre kerítsék a gyilkost.

A rendőrség nem adja fel, tovább nyomoznak a gyilkossági ügyben

Brutális gyilkosság áldozata lett a nő

Melanie Hall 1996. június 9-én tűnt el, miután egy barátja utoljára látta őt hajnal 1 óra 10 perckor a bathi Cadillacs éjszakai klub táncterének közelében. A 25 éves nő holttestét csak 2009 októberében találták meg, több mint 45 kilométerrel északabbra, az M5-ös autópálya 14-es csomópontjának közelében, kötéllel és szemeteszsákokba csomagolva.

Az ügy az Egyesült Királyság egyik leghosszabb ideje megoldatlan emberölési nyomozása, amely közel 30 éve folyamatosan nyitott. A rendőrség most úgynevezett „gyökeres és átfogó” felülvizsgálatot indított, amelynek során 90 láda bizonyítékot digitalizálnak, hogy azokat a legújabb technológiák segítségével elemezhessék.

A korábban közel 100 fős érdekkörbe tartozó személyek számát 20 alá csökkentették, a nyomozók pedig újra kihallgatják az alibivel rendelkező tanúkat is. Ben Lavender főnyomozó szerint a válaszok végig ott lehettek az archívumokban, csak eddig nem álltak rendelkezésre azok az eszközök, amelyekkel új szemszögből lehetett volna elemezni az adatokat.

A mesterséges intelligencia különösen hasznos lehet a hatalmas mennyiségű bizonyíték átvizsgálásában. A rendőrség szerint olyan mintázatok és összefüggések kerülhetnek elő, amelyek korábban észrevétlenek maradtak.

A nyomozás során egy szemtanú beszámolt arról, hogy Melanie-t egy jól öltözött férfi társaságában látta, aki követte őt, amikor a nő elhagyta a klubot. A rendőrség most újra közzétette a férfiról készült színes fantomképet, és arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen, ha felismeri az illetőt.