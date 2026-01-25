30 éve tűnt el a fiatal nő a diszkóból – a legújabb fejlemény sokkoló fordulatot hozhat

Három évtizeddel az eset után új reményt adhat a Melanie Hall-gyilkosság felderítésére az a nagyszabású felülvizsgálat, amelyet az Avon és Somerset rendőrség indított el. A nyomozók a legmodernebb digitális és mesterséges intelligencián alapuló eszközöket is bevethetik annak érdekében, hogy végre kézre kerítsék a gyilkost.
Melanie Hall 1996. június 9-én tűnt el, miután egy barátja utoljára látta őt hajnal 1 óra 10 perckor a bathi Cadillacs éjszakai klub táncterének közelében. A 25 éves nő holttestét csak 2009 októberében találták meg, több mint 45 kilométerrel északabbra, az M5-ös autópálya 14-es csomópontjának közelében, kötéllel és szemeteszsákokba csomagolva.
Az ügy az Egyesült Királyság egyik leghosszabb ideje megoldatlan emberölési nyomozása, amely közel 30 éve folyamatosan nyitott. A rendőrség most úgynevezett „gyökeres és átfogó” felülvizsgálatot indított, amelynek során 90 láda bizonyítékot digitalizálnak, hogy azokat a legújabb technológiák segítségével elemezhessék.
A korábban közel 100 fős érdekkörbe tartozó személyek számát 20 alá csökkentették, a nyomozók pedig újra kihallgatják az alibivel rendelkező tanúkat is. Ben Lavender főnyomozó szerint a válaszok végig ott lehettek az archívumokban, csak eddig nem álltak rendelkezésre azok az eszközök, amelyekkel új szemszögből lehetett volna elemezni az adatokat.
A mesterséges intelligencia különösen hasznos lehet a hatalmas mennyiségű bizonyíték átvizsgálásában. A rendőrség szerint olyan mintázatok és összefüggések kerülhetnek elő, amelyek korábban észrevétlenek maradtak.
A nyomozás során egy szemtanú beszámolt arról, hogy Melanie-t egy jól öltözött férfi társaságában látta, aki követte őt, amikor a nő elhagyta a klubot. A rendőrség most újra közzétette a férfiról készült színes fantomképet, és arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen, ha felismeri az illetőt.
Melanie maradványain súlyos fejsérülések nyomait találták, ami arra utal, hogy rendkívül erőszakos támadás áldozata lett. Ruháit soha nem találták meg, ami a nyomozók szerint arra utalhat, hogy az elkövető tudatosan próbálta megnehezíteni a forenzikus vizsgálatot. A köteleken és zsákokon részleges DNS-profilt rögzítettek, amelyeket most ismét átvizsgálnak. A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik akár csak apró, akkoriban jelentéktelennek tűnő részletre emlékeznek, írja a Mirror.
