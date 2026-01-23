24 éve tűnt el Radics Attila és családja Tárnokról - ez történhetett

2002 januárjában, egy csütörtöki napon a tárnoki családi házba az iskolából hazaért a Radics család legidősebb gyermeke. Egyedül a nyolc hónapos, a földön kúszó testvérét találta otthon, a többieket hiába szólítgatta. Egy idő után megsejtette a bajt, ezért bejelentette a rendőrségen három szerette eltűnését. Radics Attila, az élettársa, illetve az egyik gyermekük azóta sem került elő sem élve, sem holtan, bár a feltételezések szerint a maffia bérgyilkosai végeztek velük, majd eltüntették a maradványaikat.

Radics Attila 24 éve tűnt el a családjával / Fotó: Police.hu

A házba kiérkező rendőrök az ingatlanban töltényhüvelyeket és vérnyomokat találtak. Az egyértelművé vált, hogy erőszakos bűncselekmény történt, de hogy pontosan milyen jellegű, vagyis emberölés, emberrablás vagy éppen testi sértés, az rejtély maradt. Az ismeretlen tettesek a lakást nem dúlták fel és semmilyen értéktárgyat nem is vittek magukkal. A kisgyermeket valószínűsíthetően azért nem ölték meg, mert egyszerűen nem találták meg, vagy a bűnözők úgy tartották, hogy a koránál fogva nem tehet rájuk terhelő vallomást.

Az egyenruhások által kikérdezett szomszédok egybehangzóan azt mondták, hogy Radicsékkal nem ápoltak különösebben jó kapcsolatot, de haragban sem voltak. A família szívesen tartott nagyobb összejöveteleket, de sohasem hágták át az egymás mellett élés szabályait.

Radics Attila sorsa ismeretlen

A család eltűnésével kapcsolatban több elmélet is napvilágot látott. Az őrző-védő céget működtető Radics állítólag a magyar maffia egyik akkori nagyfőnökétől, Portik Tamástól is kapott „feladatokat”, ő pedig azokat engedelmes katona módjára is el végezte. Egy feltételezés szerint Seres Zoltán Tahitótfalun történt likvidálásában is részt vett, ám később megpróbálta megzsarolni az Energol vezérét. Portik pedig nehezen viselte, ha valaki megpróbált rajta felülkerekedni, ezért – megint csak egy mendemonda szerint – azonnal meg is hozta a férfi sorsával kapcsolatos döntését.

Egy újabb teória szerint, miután Radics többször is összeveszett az élettársával, a nő megfenyegette, hogy a maffia-ügyekről kitálal a rendőrségnek. A családfő pontosan tudta, hogy a hivatalos igazságszolgáltatás az, amitől a legkevésbé kell tartania, hiszen a nehézfiúk haragja sokkal veszélyesebbnek számított volna. Hogy a bajt elkerülje, jobbnak látta, ha kioltja a párja és gyermeke életét, a maradványaikat pedig az alvilág problémák megoldására „kiképzett” embereire bízza, a maga számára pedig egyfajta védőőrizetet kér.