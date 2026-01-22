Rémisztő: kapott egy puszit, nem sokkal később megvakult a tündéri kétéves kisfiú

Egy édesanya figyelmeztetést adott ki más szülőknek, miután az orvosok közölték vele, hogy kisfia elveszíti a látását egy ártatlannak tűnő puszi miatt. A nő először azt hitte, viccelnek vele, de hamarosan szembesülnie kellett azzal, hogy nem egy átlagos fertőzéssel van dolguk.

Egy ártatlannak tűnő puszi miatt veszítette el a látását a kisfiú Fotó: Pexels

A kisfiú látását követelte az ártatlannak tűnő puszi

Az Egyesült Királyságban élő Michelle Saaiman elmondta: először áprilisi tréfának hitte, amikor az orvosok közölték vele, hogy kétéves fiának súlyos szemfertőzése van. A kis Juwon végül elvesztette a látását az egyik szemére, pedig kezdetben úgy vélték, hogy az antibiotikumos kezelés megoldja a problémát.

Az édesanya először 2024 augusztusában vitte orvoshoz a fiát, amikor az akkor 16 hónapos gyermeknél egy egyszerű szemfertőzés jelentkezett. Azonban nem kellett sok idő, hogy rádöbbenjenek ,valami sokkal nagyobb bajról van szó.

Két nappal később észrevettük, hogy valami nagyon nincs rendben a szemével. Úgy nézett ki, mintha valami nőne a szemgolyóján belül. Rájöttünk, hogy nem érez fájdalmat a szemében, mert szó szerint belenyúlt az ujjával, megkarcolta a szemgolyóját, és még csak meg sem rezzent

- idézte fel az édesanya egy Facebook-posztban.

Michelle hozzátette: a legszörnyűbb élmény az egészben az volt, mikor belenézett a kisfia szemébe, és egy 4 milliméteres, nyílt sebet látott benne.

Az orvosok további vizsgálatoknak vetették alá a kisfiút, majd kiderült, hogy Juwon szemében a herpes simplex vírus okozta hólyag alakult ki. Mivel egyik szülő sem volt hordozója a vírusnak, úgy vélték, hogy valaki más tudtán kívül egy puszival adhatta át a fertőzést a kisgyermeknek.

Ezt követően hosszú hetekbe telt, mire az orvosoknak sikerült megfékezniük a fertőzését, viszont már túl későn: a szem károsodása visszafordíthatatlanná vált.

Addigra a herpesz akkora károkat okozott a szaruhártyájában, hogy gyakorlatilag teljesen elvesztette az érzékelést a szemében, és semmit sem látott. Teljesen megvakult.Ez azt jelentette, hogy az agy már nem ismerte fel a szemet, és nem küldött többé jeleket felé. A szemet védő zselés réteg később elpárolgott, és a szem kiszáradt

- magyarázta az édesanya.