Galamb Alex élete újabb mérföldkőhöz érkezik. Évekkel ezelőtt elvégezte a pék-, majd a cukrásziskolát, mielőtt leérettségizett. Ezt követően szerzett pék-cukrász technikusi szakképesítést, de még mindig nem állt le! A pék-cukrász szakoktatói bizonyítvány bezsebelése után megkezdte az egyetemi tanulmányait tanító szakon, most pedig ringbe szállt a pékmesteri címért is.
Alex vajon csupán halmozza a papírokat, vagy nagyon is tudatosan építi a karrierjét?
"Ha már egyszer elsajátítottam a szakmám alapjait, elkezdtem azon gondolkodni, hogy miért ne pályázhatnék meg a későbbiekben egy vezetői beosztást egy üzemben. Ehhez persze már a technikusi képesítés is elegendő lenne, de jobb feljebb lépni a ranglétrán. A szakoktatói bizonyítvánnyal felhelyeztem a koronát a szakmaiságomra, de még hiányzott belőle az ékkő. Ezt jelentheti majd a mesteri cím"– jelentette ki az ország kedvenc roma pékje.
A fiatal családapa három gyermeket nevel, és sok, nehéz sorsú iskoláskorút mentorál. A kis pártfogoltjait a saját házában fogadja rendszeresen, hogy megmutassa nekik, hogyan készülnek a különböző sütemények, és persze kóstolót is kapnak.
"A célom, hogy a hozzám járó gyerekekkel elhitessem és megértessem, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Én is éltem nyomorban, de a saját családomnak már nem kell nélkülöznie. Hogy nehéz volt-e ezt elérnem? Igen, bitang nehéz volt. Pláne úgy, hogy gyerekkoromban nagyon kevesen hittek abban, hogy bármit is elérhetek az életben" – mosolygott a férfi, aki elsősorban a szeretteinek és magának, de a világnak is bizonyítani szeretne.
"A lányomnak, a 10 éves Vanesszának szoktam mondani, ha elértünk egy célt, a méltó megünneplése után ki kell tűzni a következőt. A mai világban már több lábon kell állni. Minél többet tud egy ember, annál jobb helyzetbe kerül a családja. Elvehetik a pénzemet, megverhetnek, de amit megtanultam, azt senki sem tudja tőlem ellopni" - fejezte be Galamb Alex.
