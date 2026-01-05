Így készül legegyszerűbben a hókifli - Galamb Alex árulta el a titkot

Galamb Alex büszke rá, hogy az ő gyermekeinek már nem kell megismernie a nélkülözést, holott vele sokszor előfordult annak idején, hogy korgó gyomorral feküdt le. Az ország kedvenc roma pékje maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba, ahol megismerkedett a vízöblítéses vécével és végre meleg csapvízben mosakodhatott. Ugyan kezdetben senki nem hitt benne, de szakmát szerzett, majd leérettségizett, most pedig egyetemre jár tanító szakon.

Galamb Alex szerint nem csak drága sütemények léteznek / Fotó: Olvasói

Galamb Alex egyszerű, de nagyszerű hókiflit süt

A fiatal pék a pandémia idején a házába invitálta az utcán csavargó gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készülnek a péksütemények. A programot aztán rendszeresen megismételte, és egyre többen jártak hozzá. Volt, akit a pékszakma érdekessége lelkesített, de akadt olyan is, aki kifejezetten azért járt hozzá, mert nála enni is kapott.

"Hernádnémetin nagyon sok szegény család él. Sajnos ismerek gyerekeket, akikről tudni lehet, hogy alig kerül valami az asztalra" – mondta a Borsnak Alex, aki most egy egyszerű, de annál nagyszerűbb receptet is megosztott lapunkkal.

Nem csak a drága sütemények lehetnek finomak. A diós vagy a mákos hókiflihez mindössze 4 összetevő szükséges, és az elkészítése is egyszerű. A sütemény mindössze 20 dkg finomlisztből, 15 dkg darált dióból vagy mákból, 15 dkg margarinból vagy vajból, és 8 dkg porcukorból áll

– mosolygott Alex és hozzátette: az összetevők összegyúrása után kisebb gombócokat kell formálni, majd az ellapításuk után kifliket kell formázni. A sütiket 180 fokon 10 perc alatt lehet kisütni, majd még melegen érdemes porcukorban meghempergetni.

Alex azt édességet szívesen elkészíti a saját szeretteinek is, de nem ez az egyetlen remek receptje: