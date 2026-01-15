Fiatalkori demencia miatt halt meg egy 24 éves férfi - édesanyja idézte fel a betegség nehézségeit

Fiatalkori demencia miatt hunyt el egy 24 éves férfi, kinek az agya olyan volt, mint egy 70 éves emberé. Édesanyja megtörten idézte fel a betegséggel töltött napokat.

Korábban már a Borsonline is beszámolt arról a szörnyű tragédiáról, amiben egy 24 éves brit fiatal férfi vesztette életét. Most édesanyja kifejtette, hogy milyen nehézségekkel nézett szembe gyermeke, aki fiatalkori demenciával küzdött.

Andre Yarhamot efrontotemporális demenciával (FTD) diagnosztizálták egy hónappal a 23. születésnapja előtt. A fiatal férfi állapota egy évvel később olyan mértékben romlott, hogy otthonba került, ahol folyamatos ápolásra szorult. A Dementia UK szerint a frontotemporális demencia egy ritka formája a betegségnek, amely a demenciával diagnosztizáltak 20 százalékát érinti. Andre 2025. december 27-én hunyta le örökre a szemét, de most édesanyja idézi fel fia gyötrelmes harcát az idővel és a betegséggel.

Annak érdekében, hogy jobban megértsék, mi történt, a férfi agyát a tudománynak adományozták. Andre édesanyja, Samantha Fairbairn a BBC-nek elmondta, hogy először 2022-ben, Andre mostohaapjával kötött házassága után vette észre a változást fia viselkedésében. Samantha megemlítette, hogy aznap aggasztotta, hogy jobban oda kellett figyelnie fiára, mert attól tartott, sokat fog inni. Később azonban a fiú elköszönt anyjától és mostohaapjától, majd hazament.

De fél kilencre már hazament, csak annyit mondott: »Hazamegyek, elegem van«, és elment, ami nem jellemző rá. Azt gondoltam, talán csak a nap fárasztotta ki.

- mondja a megtört édesanya.

Agya akár egy 70 évesé

A This Morning című műsorban a 49 éves nő más esetekről is beszámolt. Andre mindennap elment a boltba, azonban egyszer csak elkezdett visszafordulni, mert elfelejtette, hogy miért is indult, máskor pedig nem azt vette meg, amire szükség volt.

Változások történtek a viselkedésében, amelyek teljesen szokatlanok voltak

- tette hozzá Samatha, aki akkoriban autizmussal és ADHD-val élő emberek számára létrehozott központban dolgozott. Hamar összerakta a képet, így azonnal elvitte orvoshoz a fiatal Andret.

Nagyon magas pontszámot kapott, autizmussal diagnosztizálták, de még mindig hiányzott valami.

- emlékszik vissza a nő.