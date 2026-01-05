Azt mondták, menopauza okozza a tüneteit – nagyobbat nem is tévedhettek az orvosok

Dawnie Brooks orvosai kezdetben azt mondták, hogy a tüneteit a menopauza okozza. Nem sokkal később azonban egy gondozóotthonban találta magát, állapota teljesen lesújtotta lányát, Rosie-t.

Nem menopauza okozta Dawnie Brooks memóriaproblémáit 6 Fotó: Pexels

Rosie és testvére, Jake éppen édesanyjuk házát ürítették ki, amikor iratokra bukkantak - köztük Dawnie orvosi dokumentumaira is. Az 59 éves nő megpróbálta eltitkolni, mi történik vele: 2018 februárjában azt mondta, azért hagyja ott a munkáját, mert az túl nehézzé vált számára.

A testvérek az iratok átolvasása után rakták össze a helyzetet:

Szívszorító volt olvasni ezekről a küzdelmekről. Azt is megtudtam, hogy több kisebb autóbalesete volt, és be kellett mennie a rendőrségre, hogy bírságot fizessen mások járműveiben okozott károk miatt.

Amikor Rosie megkérdezte az édesanyját, miért nem megy sehova autóval, Dawnie mindig talált valami kifogást. Később derült ki, hogy valójában valószínűleg már nem emlékezett az útvonalakra.

Rosie akkor vette észre először igazán, hogy nincs minden rendben, amikor édesanyja nem tudta kezelni 18 éves lovukat, Mr. Budot. Olyan volt, mintha Dawnie soha nem dolgozott volna lovakkal.

Ezután több baleset is történt: majdnem felgyújtotta a házat, és arra sem emlékezett, hogyan kell ennie az egyik kedvenc desszertjét.

Nem menopauza okozta a memóriaproblémákat

Amikor háziorvoshoz vitték, az orvos a tüneteket menopauzával és az ahhoz kapcsolódó depresszióval magyarázta. Egy teljes évbe telt, mire egy vizsgálat során észrevették a valódi problémát: Dawnie demenciával küzdött.

Vele voltam az orvosnál a diagnózis felállításakor. Furcsa érzelmek keveréke volt: megkönnyebbülés, mert végre választ kaptunk, de félelem is. Nem tudtam, milyen gyorsan fognak romlani a dolgok.

Ezután a testvérpár gondoskodott az anyukáról, és több bakancslistás élményt is megvalósítottak vele, például helikopterezést és szafariparki látogatást.

Amikor Dawnie már nem volt biztonságban otthon, egy idősotthonba költözött, mert nem akarta, hogy gyermekei még több időt és energiát áldozzanak rá. 2022 nyarának végére Dawnie hallucinációkat, paranoiát és extrém érzelmi stresszt tapasztalt. A következő évben elvesztette beszédképességét, 2024-re pedig már enni sem tudott.