Demencia miatt halt meg egy 24 éves férfi - agya egy 70 esztendős emberéhez hasonlított

Elhunyt az Egyesült Királyság legfiatalabb demencia betegségével küzdő páciense, akinek az agya egy 70 éves emberéhez hasonlított, annak ellenére, hogy mindössze 24 éves volt.

A demencia diagnózisa után gyorsan romlani kezdett a fiatal állapota. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

A tudománynak adományozták a fiatal agyát

Andre Yarham-nél 22 éves korában diagnosztizálták a betegséget, miután családja észrevette, hogy lassabban mozog és beszél, majd december 27-én hunyt el egy hospice intézményben. A norfolki Dereham-ből származó fiatal a betegség egy ritka formájában, az úgynevezett frontotemporális demenciában szenvedett, amelyet egy fehérjemutáció okoz, és a diagnosztizált betegek közül mindössze minden huszadikat érinti.

A fiatal édesanyja, Sam Fairburn egy megható nyilatkozatban emlékezett meg aranyszív fiáról, akinek agyát a tudománynak adományozták, hogy segítsenek a kegyetlen betegség elleni harcban.

Nincs elég tudatosság azzal kapcsolatban, mennyire kegyetlen tud lenni ez a betegség. A demenciának különböző típusai vannak, különböző tünetekkel és viselkedésformákkal. Meghoztuk azt a döntést, hogy Andre agyát orvosi kutatás céljára felajánljuk

- mondta a gyászoló anya, aki reméli, hogy a jövőben legalább egy családnak segíthet fia agya abban, hogy néhány értékes plusz évet tölthessenek el egy szeretettett személlyel.

A demencia diagnózist követően a fiatal állapota megállíthatatlanul romlani kezdett

Sam először 2022-ben vette észre fia szokatlan tüneteit. Elmondása szerint Andre egyre feledékenyebbé vált, néha üres tekintettel nézett maga elé, vagy teljesen figyelmen kívül hagyta, ha valaki beszélt hozzá. Az MRI-vizsgálatot követően egy évvel később korai kezdetű demenciát diagnosztizáltak nála, amely kimutatta, hogy az agya egy 70 éves emberéhez hasonlít, mindössze egy hónappal a 23. születésnapja előtt.

Az édesanya ezt követően teljes állású gondozóvá vált, segített fiának a fürdésben, a ruhák kiválasztásában, valamint az étel és ital elkészítésében. A diagnózis az egész családot lesokkolta, és rendkívül nehéz volt számukra végignézni, amint a fiatal állapota gyorsan romlik.