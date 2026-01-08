Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Demencia miatt halt meg egy 24 éves férfi - agya egy 70 esztendős emberéhez hasonlított

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 11:00
diagnóziselhunytbetegség
Mindössze 24 évesen halt meg az Egyesült Királyság legfiatalabb demenciás betege, miután állapota gyors romlása miatt hospice kezelés alá került. Családja agyát a tudománynak adományozta, annak reményében, hogy másokon segíthetnek.

Elhunyt az Egyesült Királyság legfiatalabb demencia betegségével küzdő páciense, akinek az agya egy 70 éves emberéhez hasonlított, annak ellenére, hogy mindössze 24 éves volt.

A demencia diagnózisa után gyorsan romlani kezdett a fiatal állapota. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

A tudománynak adományozták a fiatal agyát

Andre Yarham-nél 22 éves korában diagnosztizálták a betegséget, miután családja észrevette, hogy lassabban mozog és beszél, majd december 27-én hunyt el egy hospice intézményben. A norfolki Dereham-ből származó fiatal a betegség egy ritka formájában, az úgynevezett frontotemporális demenciában szenvedett, amelyet egy fehérjemutáció okoz, és a diagnosztizált betegek közül mindössze minden huszadikat érinti.

A fiatal édesanyja, Sam Fairburn egy megható nyilatkozatban emlékezett meg aranyszív fiáról, akinek agyát a tudománynak adományozták, hogy segítsenek a kegyetlen betegség elleni harcban.

Nincs elég tudatosság azzal kapcsolatban, mennyire kegyetlen tud lenni ez a betegség. A demenciának különböző típusai vannak, különböző tünetekkel és viselkedésformákkal. Meghoztuk azt a döntést, hogy Andre agyát orvosi kutatás céljára felajánljuk

- mondta a gyászoló anya, aki reméli, hogy a jövőben legalább egy családnak segíthet fia agya abban, hogy néhány értékes plusz évet tölthessenek el egy szeretettett személlyel.

A demencia diagnózist követően a fiatal állapota megállíthatatlanul romlani kezdett

Sam először 2022-ben vette észre fia szokatlan tüneteit. Elmondása szerint Andre egyre feledékenyebbé vált, néha üres tekintettel nézett maga elé, vagy teljesen figyelmen kívül hagyta, ha valaki beszélt hozzá. Az MRI-vizsgálatot követően egy évvel később korai kezdetű demenciát diagnosztizáltak nála, amely kimutatta, hogy az agya egy 70 éves emberéhez hasonlít, mindössze egy hónappal a 23. születésnapja előtt.

Az édesanya ezt követően teljes állású gondozóvá vált, segített fiának a fürdésben, a ruhák kiválasztásában, valamint az étel és ital elkészítésében. A diagnózis az egész családot lesokkolta, és rendkívül nehéz volt számukra végignézni, amint a fiatal állapota gyorsan romlik.

Az utolsó hat hónapban a Andre végül elvesztette a beszédképességét, és már csak hangokat tudott kiadni.

Egyre kevesebbet mozgott. Andre nehezen tudta etetni magát, felemelni egy poharat, nagyon bizonytalanná vált... Meg kellett hoznunk a nehéz döntést, hogy gondozóotthonba költöztetjük, ahová szeptember elején került be

- mondta Sam.

A fiatal még saját lábán sétált be a szobájába, de egy hónapon belül már csak kerekesszékkel tudott közlekedni.

Tavaly decemberben Andre-t fertőzéssel kórházba szállították. Sam elmondása szerint ez jelentette állapota gyors romlásának kezdetét, és fokozatosan elvesztette annak tudatát, hogy a családja ott van mellette.

Andre abbahagyta az evést és az ivást, ekkor közölték velünk, hogy az életének végső szakaszába lépett.

A 24 éves férfi 3 hetet töltött a kórházban, majd átszállították egy hospice intézménybe. Itt valamivel több mint egy hetet töltött, mielőtt december 27-én elhunyt - írta a The Sun.

 

