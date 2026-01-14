Egy kétgyermekes édesanya élete gyökeresen megváltozott, miután kiderült: azokat a tüneteket, amelyeket az orvosok hónapokon át a menopauzának tulajdonítottak, valójában egy agydaganat okozta. A 48 éves Claire Nutter most mindent kockára tesz, hogy esélyt kapjon az életre.

Agydaganat volt az édesanya diagnózisa

Fotó: Triff / Shutterstock

Az édesanya megdöbbent a diagnózison

Claire a lancashire-i Roughlee-ben él, és hosszú időn keresztül súlyos fejfájással, szédüléssel, valamint ájulásos rosszullétekkel küzdött. Többször fordult orvoshoz, ám elmondása szerint panaszait kezdetben félresöpörték, és a változókori tünetek számlájára írták.

Végül azonban megszületett a diagnózis: oligodendroglioma, egy lassan növekvő, életet korlátozó agydaganat. Az orvosok közölték vele, hogy a várható élettartama 10–15 év, ebből körülbelül hat-hét év lehet viszonylag tünetmentes.

„Azt mondták, menopauza – most közölték: hat évem maradt hátra. Visszanézve teljesen tipikus jelei voltak egy agydaganatnak”

– mondta Claire.

„Most azt mondták, hat jó évem maradt.”

Az édesanya azóta három műtéten esett át, de a daganatnak csak a felét tudták eltávolítani. A kemoterápia nem bizonyult hatékonynak, a sugárkezelést pedig túl kockázatosnak ítélték. A brit egészségügy, az NHS keretein belül jelenleg nincs számára további kezelési lehetőség. A betegség az egész életét felforgatta: nem tud dolgozni, nem vezethet, és a zsúfolt helyzetek szorongást váltanak ki belőle. A legnehezebb azonban számára az, hogy gyermekei jövője miatt is aggódik.

Egy barátja révén reménysugár csillant fel, amikor értesült egy németországi klinikáról, ahol olyan kezelést kínálnak, amely Angliában nem elérhető. A terápia a saját daganatsejtjeiből készített „vakcinán” alapul, ám ára eléri a 350 ezer fontot.

Claire ezért drámai döntést hozott: megválik a 21 éve otthonául szolgáló, mintegy 800 ezer font értékű házától, hogy esélyt kapjon az életre, írja a Mirror.

„Ha a választás az élet és egy kisebb otthon között van, akkor az élet a fontosabb”

– mondta.