Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Azt mondták, menopauza – most közölték: hat évem maradt hátra”

agydaganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 18:30
betegséganya
Évei lehetnek hátra. Az édesanya nagyon fél.

Egy kétgyermekes édesanya élete gyökeresen megváltozott, miután kiderült: azokat a tüneteket, amelyeket az orvosok hónapokon át a menopauzának tulajdonítottak, valójában egy agydaganat okozta. A 48 éves Claire Nutter most mindent kockára tesz, hogy esélyt kapjon az életre.

Agydaganat volt az édesanya diagnózisa.
Agydaganat volt az édesanya diagnózisa
Fotó: Triff / Shutterstock

Az édesanya megdöbbent a diagnózison

Claire a lancashire-i Roughlee-ben él, és hosszú időn keresztül súlyos fejfájással, szédüléssel, valamint ájulásos rosszullétekkel küzdött. Többször fordult orvoshoz, ám elmondása szerint panaszait kezdetben félresöpörték, és a változókori tünetek számlájára írták. 

Végül azonban megszületett a diagnózis: oligodendroglioma, egy lassan növekvő, életet korlátozó agydaganat. Az orvosok közölték vele, hogy a várható élettartama 10–15 év, ebből körülbelül hat-hét év lehet viszonylag tünetmentes. 

„Azt mondták, menopauza – most közölték: hat évem maradt hátra. Visszanézve teljesen tipikus jelei voltak egy agydaganatnak”

 – mondta Claire. 

„Most azt mondták, hat jó évem maradt.”

Az édesanya azóta három műtéten esett át, de a daganatnak csak a felét tudták eltávolítani. A kemoterápia nem bizonyult hatékonynak, a sugárkezelést pedig túl kockázatosnak ítélték. A brit egészségügy, az NHS keretein belül jelenleg nincs számára további kezelési lehetőség. A betegség az egész életét felforgatta: nem tud dolgozni, nem vezethet, és a zsúfolt helyzetek szorongást váltanak ki belőle. A legnehezebb azonban számára az, hogy gyermekei jövője miatt is aggódik.

Egy barátja révén reménysugár csillant fel, amikor értesült egy németországi klinikáról, ahol olyan kezelést kínálnak, amely Angliában nem elérhető. A terápia a saját daganatsejtjeiből készített „vakcinán” alapul, ám ára eléri a 350 ezer fontot. 

Claire ezért drámai döntést hozott: megválik a 21 éve otthonául szolgáló, mintegy 800 ezer font értékű házától, hogy esélyt kapjon az életre, írja a Mirror.

„Ha a választás az élet és egy kisebb otthon között van, akkor az élet a fontosabb” 

– mondta. 

„Élni akarok, és látni szeretném, ahogy a gyerekeim felnőnek.”

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu