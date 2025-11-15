Nagyobb melleket villantott, mindenki az olimpiai bajnok kebleit bámulja

Egy hete írtunk arról, hogy Simone Biles, hétszeres olimpiai bajnok amerikai tornász plasztikai beavatkozáson esett át. Most azt is elárulta, miért műttette meg a kebleit. Sőt, azt is elmondta, hogy mennyire fontos erről beszélni.

Simone Biles három műtéten esett át Fotó: Pablo Cuadra

„Ez vagyok én, úgy érzem, mindig igyekeztem nyitott, őszinte és megközelíthető lenni. Az embereknek nem kell szégyellniük a döntéseiket. Három beavatkozáson estem át, ezek közül kettő nem lesz látható. Az, hogy olimpiai érmeket nyerek, nem igazán számít. Az viszont igen, hogyan érezzük magunkat, miről beszélünk, min megyünk keresztül, és ezt hogyan osztjuk meg nyíltan, őszintén" - fogalmazott Biles, akit a The Sun idézett.

Simone Biles három műtétet vállalt

Biles csak cseresznyés hangulatjelekkel utalt arra a kommentelőknek, hogy valóban mellműtétje volt. Sokan úgy vélik, látványos a változás, és biztos Simone-nak is feltűnt, hogy többen megbámulják... Ugyanakkor a tornász nyíltan beszélt az alsó szemhéjak táskásodását csökkentő műtétjéről, és fülcimpa-operáción is átesett.