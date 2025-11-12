Döbbenetes fejlemény a Józsefvárosból elrabolt újszülött ügyében: megúszhatja a tettes, az anyától elvehetik a gyermekét?

Az édesanya felelősségét, mi több, a szülői alkalmasságának kérdését is felvetheti az az eset, amikor egy csecsemőt ellopott a család által csupán két nappal korábban megismert nő. Baricska Norbert Tamás, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese sajtótájékoztatón számolt be az egészen elképesztő bűnügyről. A babatolvajról egy videót is bemutattak.

Baricska Norbert Tamás beszámolt a babatolvaj tettéről Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A rendőrségre november 8-án érkezett bejelentés arról, hogy Budapest VIII. kerületében „ellopta” egy háromgyermekes családanya csecsemőjét. Mint kiderült, a két nő két nappal korábban, az utcán ismerkedett meg egymással. Az anyukának Renátaként bemutatkozó nő előadta, hogy ő egy alapítvány munkatársa, és szívesen beszerez a család számára babaholmikat. Mivel az anya az idegent szimpatikusnak találta, telefonszámot cseréltek, és attól kezdve mobilon tartották a kapcsolatot. 8-án aztán az idegen a megbeszéltek szerint megjelent a család lakásán, és már azt mondta, hogy összeállítottak egy csomagot, de azt az anyának egy másik címen kell átvennie. A nehéz körülmények között család örült a lehetőségnek, pláne akkor, amikor a jótevő szerepében tetszelgő újdonsült barátnő felajánlotta, hogy majd ő vigyáz a 3 gyermekre. Az anya boldogan elindult a megadott helyre, de idővel gyanút fogott, ezért hazament. Otthon a két nagyobb gyerek már azzal a hírrel várta, hogy a „Renáta néni” elvitte a kisbabát.

Az aggódó szülő bejelentése után a rendőrök azonnal munkának láttak, és a térfigyelő kamerák segítségével le is követték az elkövető útvonalát.

- Az elkövetőnek nem születhet saját gyermeke, de nagyon vágyik az anyaságra. A kisbabát hazavitte, de otthon kijelentette, hogy a gyermek ugyan az övé, de lemond róla – mondta Baricska Norbert Tamás.

A babatolvaj végül egy kórházban hagyta a csecsemőt

A rendőrségre időközben egy újabb bejelentés is érkezett, akkor már a nőgyógyászati klinikáról: egy parókát, és párducmintás ruhát viselő személy elhelyezett egy babát, egy gyermekek mozgatására szolgáló kocsiban. A nyomozók megállapították, hogy a gyermek azonos a keresett, egyébként épségben előkerült babával.