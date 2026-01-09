Azt hitte a 31 éves férfi, hogy csak edzés közben sérült meg – de a fájdalom valójában egy szívszorító diagnózis előjele volt

Egy 31 éves angol férfi hosszú hónapokig azt gondolta, hogy a nyak- és izomfájdalmai a súlyzós edzések következményei. A kellemetlen tünetek azonban valójában egy sokkal súlyosabb, szívszorító diagnózis előjelei voltak.

A diagnózis sokkolta a családot.

Illusztráció: 123RF

A diagnózis derült égből villámcsapásként érte a férfit

Sean Sweeney, 2022 elején kezdett gyakori fejfájást, nyaki izomfájdalmat és a teste jobb oldalán jelentkező bizsergést tapasztalni. Mivel aktívan sportolt, a panaszokat sportsérülésnek tulajdonította, és több alkalommal is gyógytornászhoz fordult.

A vizsgálatok azonban nem mutattak ki egyértelmű problémát.

Ez nagyon nyugtalanító volt. Úgy éreztem, valami nincs rendben velem, de nem tudtam megfogalmazni, mi az

– idézte fel Sean.

2022 júliusában drámai fordulat következett: az éjszaka közepén görcsrohamot kapott, párja, Lucy ébresztette fel, majd azonnal kórházba vitték. A CT-vizsgálat során elváltozást találtak az agyában.

Teljesen elzsibbadtam. Nem pánikoltam, nem sírtam, azonnal Lucyra és a családomra gondoltam

– mondta.

Az orvosok eleinte abban bíztak, hogy a daganat kevésbé agresszív. Sean ezért még a műtét előtt feleségül vette párját, akivel 12 éve voltak együtt. A 2022 novemberében elvégzett, kilencórás koponyaműtét után azonban kiderült, hogy egy 3-as fokozatú asztrocitómával küzd.

A beavatkozás során Sean stroke-ot is kapott.

Mivel ébren voltam, emlékszem arra a pillanatra, amikor a beszédem elmosódottá vált

– mesélte.

Másnap járási nehézségek és arcidegbénulás is jelentkezett, írja a People.

A hosszú rehabilitáció ellenére ma már alig látható nyoma a stroke-nak. 2023-ban sugárkezelésen, majd kemoterápián esett át, amely 2024 elején ért véget.

Anyukámnak elmondani volt a legnehezebb. Eleinte azt hitte, a műtét meggyógyított, és időbe telt, mire megértette, hogy erre a daganatra nincs gyógymód

– mondta Sean.

Ma a férfi dolgozik, sportol és aktívan támogatja az agydaganatok kutatását.

Próbálj pozitív maradni, és ne azon rágódj, amit nem tudsz irányítani. Nem könnyű, de segít továbbmenni

– üzente sorstársainak.