Azt hitte a fiatal, csak influenzás lett: az orvos közölte vele, 12 hónapja van hátra

Egy férfi, aki azt hitte, hogy elkapta az influenzát, de később kiderült, hogy valójában egy halálos betegségről van szó, tragikus módon egy hospice kezelésben hunyt el. Mindezek ellenére családja óriási hálát érzett az orvosok iránt, hiszen az eredeti prognózist két évvel túlélte a fiatal férfi.

Éveken át küzdött a halálos betegséggel a fiatal férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Két évvel túlszárnyalta a halálos betegség prognózisát a férfi

A 26 éves Kieran Shingler 2022-ben kezdett fejfájást, torokfájást és orrfolyást tapasztalni. A fiatal férfi eleinte azt gondolta, influenzás vagy Covidos lett, ezért nem aggódott különösebben. Azonban miután az ő és 27 éves párja, Abbie Henstock tesztje is negatív lett, majd étvágya teljesen eltűnt, úgy döntött, hogy felkeres egy orvost.

Eleinte agyhártyagyulladásra gyanakodott orvosa, és cheshire-i Warrington Kórházba küldte. Azonban itt egy CT-vizsgálat kimutatott egy elváltozást az agyán, ami aggodalmakat vetett fel. Átszállították a liverpooli Walton Centre-be, ahol négy beavatkozáson esett át, köztük egy biopszián, és az orvosok megállapították, hogy harmadik stádiumú asztrocitómája van, ami egy agresszív, rosszindulatú daganat.

Kieran sugár- és kemoterápiás kezeléseken esett át, amelyek hatására a daganat zsugorodni kezdett, de egy nyári vizsgálat kimutatta, hogy ismét növekedésnek indult. További kezelésekre Liverpoolba küldték, de a hónap elején tragikus módon egy warringtoni hospice-ban hunyt el.

Gyászoló párja, Abbie elárulta, hogy a fiatal egészen 2022-ig egy aktív, normális életét élt.

Csak fejfájásai voltak. Emlékszem, körülbelül egy hétig fájdalomcsillapítót szedett, de nem nagyon javult. Triatlonozott, rendkívül fitt és egészséges volt. Imádott biciklizni. Ledolgozott egy tízórás műszakot, majd hazajött és még úszni is elment. A fejfájások azonban elvették a kedvét az edzéstől. Nagyon szeretett enni is, de hirtelen abbahagyta, ezért vittük el orvoshoz, aki azonnal azt mondta, hogy menjünk a sürgősségire.

- emlékezett vissza a nő.

Kieran 2022 decemberében azt a prognózist kapta, hogy legfeljebb 12 hónapja van hátra, de bátor küzdelmével ezt túlszárnyalta 2 évvel. Állapota azonban romlásnak indult, miután növekedni kezdett a daganat, így végül december 14-én elhunyt.

Tudtuk, hogy ez meg fog történni, csak azt nem, mikor. Szerencsések voltunk, mert két extra évet kaptunk vele. Viszont azok, akiket most diagnosztizálnak, talán látják az ő történetét, és azt gondolják, hogy van remény.

A pár még korábban létrehozott egy adománygyűjtő oldalt Kieran’s Krew néven, amely agydaganattal foglalkozó jótékonysági szervezeteknek, köztük a Brain Tumour Charity-nek gyűjtött. Abbie most elmondta, hogy szeretné folytatni az adománygyűjtést különböző célokra, köztük a warringtoni St. Rocco’s Hospice javára is, ahol Kieran élete utolsó napjait töltötte - írta a Mirror.