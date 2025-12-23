Súlyos baleset történt Lionel Messi családjában, le kellett fújni az esküvőt

Súlyos közlekedési balesetet szenvedett Lionel Messi húga, ami miatt a jövő hónapra kitűzött esküvőjét is el kellett halasztani. A hírek szerint María Sol Messi gerinctörést és égési sérüléseket szenvedett a balesetben, de már túl van az életveszélyen.

Kis híján tragédia történt Lionel Messi családjában / Fotó: Alexander Hassenstein - FIFA

Közlekedési balesetet szenvedett Lionel Messi húga

Az argentin televíziós újságíró és műsorvezető, Ángel de Brito bejelentette, a futballsztár édesanyja elmondta neki, a 32 éves ruhatervezőre most egy hosszú rehabilitációs folyamat vár. A hírek szerint a baleset Miamiban történt, miután a nő elvesztette az uralmát a jármű felett és egy falnak ütközött.

Égési sérüléseket szenvedett, az égési sérüléseket pedig nagyon nehéz kezelni, valamint csigolyaficamot is. Már megkezdte a rehabilitációját Rosarióban. Megkerestem az édesanyját, Celia Cuccittinit, mert kaptam néhány információt a balesettel kapcsolatban, és azt válaszolta, hogy igaz a hír, de María Sol már jól van. Két szemhéjcsontja, az egyik sarka és az egyik csuklója is eltört. Az esküvőt elhalasztják. Celia azt is elárulta, hogy María elájult és a falnak ütközött

- mondta el az America TV LAM című műsorában Ángel, miközben felolvasta az üzenetet a mobiljáról. Bár Argentínában azt írják, hogy a nő egy pick-upot vezetett, Ángel a családdal való kapcsolatfelvétel után először azt gondolta, hogy szerinte María égési sérülései akkor keletkeztek, amikor leesett egy motorról, bár ezt nem erősítették meg.

Hermana de Messi que vende bikinis y se casará con un técnico del Inter Miami. pic.twitter.com/eMWMnmOnru — Mûriëlo (@LordMurielo) December 22, 2025

María Sol január 3-án ment volna hozzá Julian "Tuli" Arellanóhoz, az Inter Miami U19-es csapatának edzői stábjának tagjához szülővárosában, Rosarióban, ám a történtek után az esküvőt egyelőre el kellett halasztaniuk. A ruhatervező és vállalkozó egyébként mindig is feltűnésmentesen élt. Egy ideig Spanyolországban lakott, mielőtt visszatért volna Argentínába, hogy saját projekteket indítson el – írja a Mirror.





