Egyre többeket fertőz a szuperinfluenza az országban egy új variáns miatt

Fotó: JulieK2 / Shutterstock

Szuperinfluenza tombol az országban

Az idei téli időszakban megnövekedett a légúti fertőzések száma. Az influenza sok gyereket és fiatalt fertőzött meg 2026 elején, az orvosok most fokozott terhelésről számoltak be. Dr. Bense Tamás a KEMMA-nak nyilatkozva azt monda, hogy a helyzet önmagában nem meglepő, december-január mindig a csúcsa a légúti fertőzéseknek. Az influenza mostani hulláma azért kapott nagyobb figyelmet, mert a vírus egy új variáns miatt gyorsabban terjed, és részben képes arra, hogy kikerülje a védőoltás által nyújtott védelmet.

A szakember kiemelten hangsúlyozza, hogy a „szuperinfluenza” elnevezés nem orvosi fogalom, a vírusokban kialakuló mutánsok természetes jelenségek. A védőoltás ettől függetlenül is hatékony, hiszen megvéd a súlyos szövődmények ellen, a szakember kiemelte, hogy az oltás felvétele most is ajánlott.

Az influenza új variánsa hirtelen magas lázzal, fejfájással, izomfájdalommal és gyengeséggel jelentkezik. Vannak betegek, akik az említett tünetek mellett hasmenésről és hányásról is beszámoltak, ez leginkább a kisebb gyermekeket viseli meg. A tinédzserek gyorsabban meggyógyulnak, a kicsiknél nehezebb felismerni, hogy épp mely kórokozó okozhatja a rosszullétet. Az akut időszak 2-7 nap alatt zajlik le.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján influenzavírusok, SARS-CoV-2 és más kórokozók egyaránt jelen vannak - olvasható az Origo cikkében.