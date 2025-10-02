Ben Kingsley-ről azt hitték, ő Gandhi szelleme - 300 ezer statiszta búcsúztatta India jelképét a filmben

Mahátma Gandhi, az indiai erőszakmentes polgári ellenállás szellemi vezetőjének születésnapja, október 2-a, immár 2007 óta az erőszakmentesség világnapja. A bölcsességéről és kitartásáról híres Gandhi élete a filmkészítőket is megihlette, és 1982-ben Ben Kingsley főszereplésével elkészült a Gandhi című életrajzi ihletésű mozi. Íme néhány érdekesség a filmről.
Ben Kingsley számára különösen fontos volt ez a film. A szintén indiai származású Kingsley, születési nevén Khrisna Bhanji, India azon tartományából származott, ahonnan Gandhi is. Miután megkapta a forgatókönyvet, kiköltözött Indiába és mindent elkövetett, hogy olyan életmódot folytasson, mint Gandhi. A szerepre készülve végtelen mennyiségű élő felvételt nézett végig a férfiról, könyveket olvasott róla, illetve tőle. Szigorú, növényi alapú diétát követett, és még szőni is megtanult. Elmondása szerint ebben nem a szövés volt a legnehezebb feladat, hanem az, hogy közben beszélni is tudjon. A forgatás alatt állítólag számos helyi lakos meg volt róla győződve, hogy Kingsley nem más, mint Gandhi megtestesült szelleme, mert a színész annyira hasonlított rá.
A rendező, Sir Richard Attenborough egy sajtókonferenciát tartott Delhiben, amikor megszületett a döntés, hogy filmet forgatna a világhírű vezetőről. A konferencia során az indiai sajtó képviselői feltehették kérdéseiket. Sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a szinte istenként tisztelt Gandhit kell-e, szabad-e egyáltalán emberi valójában vászonra vinni. Egy újságírónő azt mondta a rendezőnek, hogy szerinte csak egy levegőben úszó, csodás fehér fényként kellene ábrázolni, mire Attenborough csípős választ adott.
Hölgyem, én nem a francos Csingilingről forgatok filmet!
Attenborough rendkívül komolyan vette ezt a projektet. A film terve a valós forgatási munkálatok előtt már 20 évvel megszületett, azonban egy stúdió sem vállalta be a költségeket. Végül a film költségvetésének egyharmadát az indiai kormány finanszírozta, illetve Joseph E. Levine és különböző angol vállalatok. Charlie Sheen apja, Martin Sheen, aki Walkert alakította, a teljes fizetését jótékony célokra fordította. A temetési jelenetben nagyjából 300 ezer statisztát alkalmaztak, közülük sokan önkéntes alapon, fizetés nélkül vállalták el a munkát. Ebben a jelenetben eredetileg csak Gandhi viaszbábu másolatát úsztatták volna le a Gangesz folyón, az utolsó pillanatban a rendező mégis úgy döntött, hogy Ben Kingsley feküdjön a halotti máglyán. A felvétel a mai napig tartja az egy jelenetben a legtöbb statisztát alkalmazó film Guiness Rekordját.
