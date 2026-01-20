„Hogy lehetünk még életben?” – megszólalt a négy halálos áldozatot követelő horrorisztikus taxis baleset túlélője

Georgina és Tom Daniels tavaly házasodtak össze, majd még ebben a hónapban egy Citroén C4 Picassoval utaztak, amely Boltonban, Nagy Manchasterben balesetezett egy Seat Leonnal. A baleset tragédiával végződött, de a pár túlélte.

Balesetezett egy taxi, többen meghaltak

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Baleset történt! Ütközött a taxi, csak a benne ülő pár élte túl

Georgina és Tom azt mondják el se tudják képzelni, hogyan élték túl a balesetet, amelyben négy ember életét vesztette, január 11-én a kora reggeli órákban. Ők – és egy másik házaspár, akikkel a legjobb barátok voltak – taxit foglaltak a rövid hazaútra, de a jármű összeütközött azzal a Seat Leonnal, amelyben négy fiatal férfi utazott.

Az 54 éves Masrob Ali, aki a taxisofőr volt, illetve két 18 éves, Mohammed Jibrael Mukhtar és Farhan Patel, valamint a 19 éves, Mohammed Danyaal belehaltak a sérüléseikbe.

El sem tudom képzelni, hogy lehetünk még életben – el kellett volna vennie az életünket. Fogalmam sincs, hogy lehetünk még itt, miután láttam, mi történt mindenkivel, és milyen állapotban vagyunk

– idézi a Mirror Georgina szavait.

A Citroén szinte felismerhetetlenné vált az ütközet miatt, a párt és barátaikat a roncsok közül szabadították ki. Az útszakasz, ahol a frontális ütközet történt, egy baleseteiről híres út, több balesethez is köthető.

A pár most újjáépíti az életüket. Georgina figyelmeztetést adott ki azok számára, akik a figyelem és felelőtlenség miatt vezetnek hatalmas sebességekkel. A nyomozás részeként előkerült egy videófelvétel, ahol látszik mekkora sebességgel is hajt a másik autó.