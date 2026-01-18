Horror, tésztakeverőbe szorulva vesztette életét a cukrász

Egy cukrász vesztette életét egy bizarr balesetben: beszorult egy ipari tésztakeverőbe.

A 71 éves Mordehay Grunberger pénteken vesztette életét egy dél-floridai piacon.

Tésztakeverőbe szorulva találtak a férfira

Az incidens hajnali 4 óra körül történt, de a hatóságok csak nyolc órával később érkeztek a helyszínre, miután bejelentést kaptak a balesetről.

Bár a nyomozás még folyamatban van, a rendőrség elmondta, hogy nem gyanítanak bűncselekményt - írja a Metro.

Jelenleg nincsenek bűncselekményre utaló jelek, az incidens véletlenül történt, és egy ipari tésztakeverőt érintett

- áll a rendőrség közleményében.

Inna Maor, Grunberger felesége így emlékezett meg a cukrászról: