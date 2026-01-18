Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horror, tésztakeverőbe szorulva vesztette életét a cukrász

halál
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 22:00
szakácsáldozat
A rendőrség nyolc órával később érkezett a helyszínre. A tésztakeverőbe szorult cukrász felesége így emlékezett meg róla.
CJA
A szerző cikkei

Egy cukrász vesztette életét egy bizarr balesetben: beszorult egy ipari tésztakeverőbe.

Tésztakeverőbe szorulva vesztette életét egy cukrász
Tésztakeverőbe szorulva vesztette életét egy cukrász
Fotó: zignal_88 /  Shutterstock 

A 71 éves Mordehay Grunberger pénteken vesztette életét egy dél-floridai piacon.

Tésztakeverőbe szorulva találtak a férfira

Az incidens hajnali 4 óra körül történt, de a hatóságok csak nyolc órával később érkeztek a helyszínre, miután bejelentést kaptak a balesetről.

Bár a nyomozás még folyamatban van, a rendőrség elmondta, hogy nem gyanítanak bűncselekményt - írja a Metro.

Jelenleg nincsenek bűncselekményre utaló jelek, az incidens véletlenül történt, és egy ipari tésztakeverőt érintett

- áll a rendőrség közleményében.

Inna Maor, Grunberger felesége így emlékezett meg a cukrászról:

Ma tragikusan elhunyt szeretett férjem, Miki, aki a legközelebb állt hozzám az életemben: a legjobb barátom volt, és két gyönyörű fiam apja. Elvesztettem önmagam. Annyira szeretem őt. Ő életem szerelme!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu