Horror, tésztakeverőbe szorulva vesztette életét a cukrász

Egy cukrász vesztette életét egy bizarr balesetben: beszorult egy ipari tésztakeverőbe.
A 71 éves Mordehay Grunberger pénteken vesztette életét egy dél-floridai piacon.
Az incidens hajnali 4 óra körül történt, de a hatóságok csak nyolc órával később érkeztek a helyszínre, miután bejelentést kaptak a balesetről.
Bár a nyomozás még folyamatban van, a rendőrség elmondta, hogy nem gyanítanak bűncselekményt - írja a Metro.
Jelenleg nincsenek bűncselekményre utaló jelek, az incidens véletlenül történt, és egy ipari tésztakeverőt érintett
- áll a rendőrség közleményében.
Inna Maor, Grunberger felesége így emlékezett meg a cukrászról:
Ma tragikusan elhunyt szeretett férjem, Miki, aki a legközelebb állt hozzám az életemben: a legjobb barátom volt, és két gyönyörű fiam apja. Elvesztettem önmagam. Annyira szeretem őt. Ő életem szerelme!
