Időpazarlásnak nevezte az ügyeletet – lefeküdt aludni, majd soha nem kelt fel a fiatal édesanya

A 25 éves, brit Tanya McCartney magas lázzal, nehézlégzéssel és erős torokfájással érkezett a Chesterfield Royal Infirmary sürgősségi osztályára 2023 májusában, miután a háziorvosa azonnali kivizsgálásra küldte. A kórházban azonban nem ismerték fel, hogy a tünetei mögött tüdőgyulladás áll, amely intravénás antibiotikumokkal nagy valószínűséggel kezelhető lett volna. Ehelyett szájon át szedhető gyógyszerekkel hazaküldték.

Az anya hazament a sürgősségiről, egy nappal később már nem élt Fotó: Tong_stocker / Shutterstock

Hatalmas hibát követtek el az orvosok: az anya nem ébredt fel többé

Tanya otthon az édesanyjának, Natashának azt mondta, hogy a látogatás „időpazarlás” volt, mert továbbra sem tudja, mi okozza rosszullétét. Állapota az éjszaka folyamán drasztikusan leromlott, másnap reggel pedig holtan találták az ágyában, kevesebb mint 24 órával azután, hogy elhagyta a sürgősségit.

A család vizsgálatot kezdeményezett, amely feltárta: ha Tanya időben megkapja a szükséges intravénás kezelést, nagy valószínűséggel felépült volna. A kórház bocsánatot kért, ugyanakkor a folyamatban lévő nyomozás miatt nem adtak ki további részleteket.

Natasha, aki most egyedül neveli Tanya fiát, a ma már hároméves Marcust, így fogalmazott:

Ez összetörte a szívemet. Ha megkapta volna a megfelelő ellátást, még ma is élne. Marcus soha nem fogja megismerni az édesanyját.

A család emellett több hibára is felfigyelt a kórházi dokumentumokban, például arra, hogy a jelentés szerint Tanya ivott a vízadagolóból, noha a nő soha nem ivott tiszta vizet, csak ízesítettet. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ügyvédeket bíztak meg az ügy felderítésére – írja a Mirror.

A család jogi képviselője szerint

Tanya halála teljes mértékben elkerülhető lett volna.

A család a jövő évben folytatódó bírósági vizsgálat eredményétől remélik, hogy végre teljes körű válaszokat kapnak, és így sikerül lezárniuk a történteket.