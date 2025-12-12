Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Időpazarlásnak nevezte az ügyeletet – lefeküdt aludni, majd soha nem kelt fel a fiatal édesanya

anya
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 17:30
gyásztragédia
A család most iszonyú dühös. A mindössze 25 éves anya halála elkerülhető lett volna.

A 25 éves, brit Tanya McCartney magas lázzal, nehézlégzéssel és erős torokfájással érkezett a Chesterfield Royal Infirmary sürgősségi osztályára 2023 májusában, miután a háziorvosa azonnali kivizsgálásra küldte. A kórházban azonban nem ismerték fel, hogy a tünetei mögött tüdőgyulladás áll, amely intravénás antibiotikumokkal nagy valószínűséggel kezelhető lett volna. Ehelyett szájon át szedhető gyógyszerekkel hazaküldték.

anya
Az anya hazament a sürgősségiről, egy nappal később már nem élt   Fotó: Tong_stocker /  Shutterstock 

Hatalmas hibát követtek el az orvosok: az anya nem ébredt fel többé

Tanya otthon az édesanyjának, Natashának azt mondta, hogy a látogatás „időpazarlás” volt, mert továbbra sem tudja, mi okozza rosszullétét. Állapota az éjszaka folyamán drasztikusan leromlott, másnap reggel pedig holtan találták az ágyában, kevesebb mint 24 órával azután, hogy elhagyta a sürgősségit.

A család vizsgálatot kezdeményezett, amely feltárta: ha Tanya időben megkapja a szükséges intravénás kezelést, nagy valószínűséggel felépült volna. A kórház bocsánatot kért, ugyanakkor a folyamatban lévő nyomozás miatt nem adtak ki további részleteket. 

Natasha, aki most egyedül neveli Tanya fiát, a ma már hároméves Marcust, így fogalmazott: 

Ez összetörte a szívemet. Ha megkapta volna a megfelelő ellátást, még ma is élne. Marcus soha nem fogja megismerni az édesanyját.

A család emellett több hibára is felfigyelt a kórházi dokumentumokban, például arra, hogy a jelentés szerint Tanya ivott a vízadagolóból, noha a nő soha nem ivott tiszta vizet, csak ízesítettet. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ügyvédeket bíztak meg az ügy felderítésére – írja a Mirror.

A család jogi képviselője szerint 

Tanya halála teljes mértékben elkerülhető lett volna.

 A család a jövő évben folytatódó bírósági vizsgálat eredményétől remélik, hogy végre teljes körű válaszokat kapnak, és így sikerül lezárniuk a történteket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu