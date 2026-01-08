Lustának nevezték az orvosok a pár hónapos kislányt, majd fény derült a szörnyű diagnózisra

Harper Sol Dunsford boldog és egészséges babaként született, de édesanyja pár hónappal később észrevette, hogy valami nincsen rendben. Eleinte az orvosok csak a lustaságra fogták, hogy a kislány mászni sem tudott, majd több mint 50 vizsgálat után fény derült a lesújtó diagnózisra.
Mia Clark észrevette, hogy lányánál már 8 hónapos korában kézremegés jelentkezett, és nem tudott mászni. A 29 éves édesanya a gyermeke 9 hónapos vizsgálatán, 2023 júniusában jelezte az aggodalmait, de állítása szerint lerázták, és az egyik orvos lustának bélyegezte a kislányt.
Félelmei azonban tovább erősödtek, amikor a lánya összekuporodva sírt, ha megpróbálta felállítani, illetve arccal csapódott a padlóba, amikor mászni próbált.
Csak 7-8 hónapos kora körül kezdtem észrevenni, hogy nem csinálja azokat a dolgokat, amiket egy átlagos gyermek igen. Nehézséget okozott neki a testsúlya megtartása, remegett a keze, és nem mászott. Elvittem a 9 hónapos vizsgálatra, és mondtam, hogy aggódom. Leráztak azzal, hogy a gyerekek a saját ütemükben fejlődnek.
- emlékezett vissza a Ramsgate-ben élő anya.
Végül egy évbe telt az, hogy Harper-t diagnosztizálják gerincvelői izomsorvadással (SMA), ugyanazzal a pusztító betegséggel, mint Jesy Nelson ikreit. A Little Mix-ben híressé vált énekesnő, nemrégiben elárulta, hogy nyolc hónapos ikreinél, Ocean Jade-nél és Story Monroe-nál az SMA legsúlyosabb formáját, az egyes típusát diagnosztizálták. Most azért küzd, hogy a betegségre már születés után teszteljék a babákat.
Sok szempontból összetört a szívem Jesy miatt, de csodálatos, hogy az emberek beszélnek erről az állapotról, mert több embert érint, mint gondolnák. Beszélnünk kell róla, mert nem szerepel az újszülött szűrések között.
- mondta Mia.
2023 júniusa és 2024 júniusa között 56 alkalommal vitte orvoshoz Harpert az édesanya, mivel sem a vizsgálatok, sem az MRI nem mutattak eltérést. 2024 júniusában végül az SMA kettes típusának diagnózisát kapták meg.
Harper aggasztó tünetei 18 hónapos kora körül erősödtek, amikor elkezdte elveszíteni a nyelési képességét, és nehezen kapott levegőt.
A diagnózis előtt soha nem járt, de kapaszkodva fel tudott állni. Aztán már nem tudta a testsúlyát a lábaira helyezni, és kidudorodtak a térdei. Ha megpróbáltuk álló helyzetbe hozni, teljesen összegörnyedt és sírni kezdett... Elveszítette a mászás képességét is.
Az édesanya attól félt, hogy Harper soha nem fog tudni magától sétálni, de fejlődésével mindenkire rácáfolt. Az intenzív gyógytorna és a Spinraza, az SMA első betegségmódosító kezelése, hét adagja révén a kislány visszanyerte minden korábban elvesztett képességét. Végül 2024 novemberében kapta meg az első kerekesszékét, 2025 januárja óta azonban már járókeretet használ, és Mia reméli, hogy egy nap önállóan is képes lesz járni - írta a The Sun.
