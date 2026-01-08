Lustának nevezték az orvosok a pár hónapos kislányt, majd fény derült a szörnyű diagnózisra

Harper Sol Dunsford boldog és egészséges babaként született, de édesanyja pár hónappal később észrevette, hogy valami nincsen rendben. Eleinte az orvosok csak a lustaságra fogták, hogy a kislány mászni sem tudott, majd több mint 50 vizsgálat után fény derült a lesújtó diagnózisra.

Szörnyű diagnózis rejtőzött a kislány tünetei mögött. / Fotó: GoFundMe

Lustaként bélyegezték meg az orvosok a kislányt, miután már mászni sem tudott

Mia Clark észrevette, hogy lányánál már 8 hónapos korában kézremegés jelentkezett, és nem tudott mászni. A 29 éves édesanya a gyermeke 9 hónapos vizsgálatán, 2023 júniusában jelezte az aggodalmait, de állítása szerint lerázták, és az egyik orvos lustának bélyegezte a kislányt.

Félelmei azonban tovább erősödtek, amikor a lánya összekuporodva sírt, ha megpróbálta felállítani, illetve arccal csapódott a padlóba, amikor mászni próbált.

Csak 7-8 hónapos kora körül kezdtem észrevenni, hogy nem csinálja azokat a dolgokat, amiket egy átlagos gyermek igen. Nehézséget okozott neki a testsúlya megtartása, remegett a keze, és nem mászott. Elvittem a 9 hónapos vizsgálatra, és mondtam, hogy aggódom. Leráztak azzal, hogy a gyerekek a saját ütemükben fejlődnek.

- emlékezett vissza a Ramsgate-ben élő anya.

Végül egy évbe telt az, hogy Harper-t diagnosztizálják gerincvelői izomsorvadással (SMA), ugyanazzal a pusztító betegséggel, mint Jesy Nelson ikreit. A Little Mix-ben híressé vált énekesnő, nemrégiben elárulta, hogy nyolc hónapos ikreinél, Ocean Jade-nél és Story Monroe-nál az SMA legsúlyosabb formáját, az egyes típusát diagnosztizálták. Most azért küzd, hogy a betegségre már születés után teszteljék a babákat.

Sok szempontból összetört a szívem Jesy miatt, de csodálatos, hogy az emberek beszélnek erről az állapotról, mert több embert érint, mint gondolnák. Beszélnünk kell róla, mert nem szerepel az újszülött szűrések között.

- mondta Mia.

2023 júniusa és 2024 júniusa között 56 alkalommal vitte orvoshoz Harpert az édesanya, mivel sem a vizsgálatok, sem az MRI nem mutattak eltérést. 2024 júniusában végül az SMA kettes típusának diagnózisát kapták meg.