Szívszaggató: így búcsúznak ismerősei a Morrison's-ban elhunyt Gábortól

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 09:30
ütéstragédiaV. kerületszórakozóhely
Összetörten gyászolják a barátai a 25 éves F. Gábort, aki szombaton, bulizás közben vesztette életét egy belvárosi szórakozóhelyen. A fiatal halálát a Morrison's 2-ben okozták egyetlen ütéssel. Most szerettei, barátai és ismerősei is egy emberként gyászolják. Azt kívánják: a tettes vállalja a felelősséget.

Egyetlen ütés - ennyi vetett véget egy életvidám, mindössze 25 éves fiatal férfi, F. Gábor Dominik életének szombaton (november 29.). Ismeretes, Gábor az V. kerületi Morrison's 2-be ment bulizni aznap este, ahol szóváltásba keveredett a 28 éves A. Lászlóval. Vita közben a férfi úgy megütötte Gábort, hogy a fiatal tompítás nélkül zuhant a földre, amitől olyan súlyosan megsérült, hogy végül a kórházban belehalt a csapásba

Gáborral egyetlen ütéssel végzett egy 28 éves férfi a Morrison's 2-ben.
Gáborral egyetlen ütés végzett szombaton este a Morrison's 2-ben. Barátai és családja igazságot akarnak    Fotó: Bors

Halál a Morrison's 2-ben: búcsúznak a barátok Gabitól

Gábor szerettei, ismerősei és barátai teljesen összetörtek, még sem tudják elhinni, hogy Gábor nincsen többé. Mint mondták: bár tudják, hogy a tragédia megtörtént, még mindig azt várják, hogy a mosolygós fiatal egyszer csak felbukkan. A férfi családja is romokban hever: bár édesanyját lapunk elérte telefonon, zokogva csak annyit mondott: nem szeretne nyilatkozni, ahogyan a férfi nevelőanyja is csak annyit mondott: a biztos tényállást még ők sem ismerik, szeretnének elzárkózni a nyilvánosságtól és csendben gyászolni a fiatalt. 

Egy nappal a borzalmas tragédia után a férfi édesanyja szívszaggató posztot közölt közösségi oldalán: 

Meghalt a fiam, minden információra szükségünk van. Tudni akarom, miért kellett meghalnia! Meghalnia egy olyan fiatalnak, aki előtt ott volt az élet, aki segített, ahol kell, ahol tudott! Egyszerűen nincsenek szavak, csak a miért, miért, miért...

 - írta összetörten. Emellett keményen üzent a fia haláláért felelős férfinek: 

- Erre nincs bocsánat, szívem szakadt meg a fiamért, és nem biztos, hogy ezt én is túlélem már, túl nagy seb ez, ami örökre megváltoztatta az egész család életét. Már sosem lesznek olyanok a mindennapjaink, sohasem lesznek olyanok az ünnepek, mert te elvetted tőlünk őt, a fiamat, F. Gábor Dominiket. Egy dolog biztos, nem nyugszom, míg ki nem derítem, hogy miért vetted el a fiamat, aki alig volt 25 éves. A felelősséget nem fogod megúszni, az biztos! - szögezte le. Gábor más ismerősei is így vélekednek: a legtöbben remélik, hogy A. László hosszú évekre börtönbe kerül:

Aki ütött, büszke lehet magára. A szíved-lelked ne találjon megnyugvást, hogy megöltél egy embert. Tudod, néha jobb a csend, és ettől lettél volna ember 

- írta posztjában Gabi egyik ismerőse.

A fiútól azóta több tucatnyi ember búcsúzott el:

Ez felfoghatatlan, nem hiszem el! Nyugodj békében, Gabi! 

- köszöntek el többen is a fiataltól. 

A. László az eset óta őrizetben van, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. 

 

