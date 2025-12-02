Szívszaggató: így búcsúznak ismerősei a Morrison's-ban elhunyt Gábortól

Egyetlen ütés - ennyi vetett véget egy életvidám, mindössze 25 éves fiatal férfi, F. Gábor Dominik életének szombaton (november 29.). Ismeretes, Gábor az V. kerületi Morrison's 2-be ment bulizni aznap este, ahol szóváltásba keveredett a 28 éves A. Lászlóval. Vita közben a férfi úgy megütötte Gábort, hogy a fiatal tompítás nélkül zuhant a földre, amitől olyan súlyosan megsérült, hogy végül a kórházban belehalt a csapásba.

Gáborral egyetlen ütés végzett szombaton este a Morrison's 2-ben. Barátai és családja igazságot akarnak Fotó: Bors

Halál a Morrison's 2-ben: búcsúznak a barátok Gabitól

Gábor szerettei, ismerősei és barátai teljesen összetörtek, még sem tudják elhinni, hogy Gábor nincsen többé. Mint mondták: bár tudják, hogy a tragédia megtörtént, még mindig azt várják, hogy a mosolygós fiatal egyszer csak felbukkan. A férfi családja is romokban hever: bár édesanyját lapunk elérte telefonon, zokogva csak annyit mondott: nem szeretne nyilatkozni, ahogyan a férfi nevelőanyja is csak annyit mondott: a biztos tényállást még ők sem ismerik, szeretnének elzárkózni a nyilvánosságtól és csendben gyászolni a fiatalt.

Egy nappal a borzalmas tragédia után a férfi édesanyja szívszaggató posztot közölt közösségi oldalán:

Meghalt a fiam, minden információra szükségünk van. Tudni akarom, miért kellett meghalnia! Meghalnia egy olyan fiatalnak, aki előtt ott volt az élet, aki segített, ahol kell, ahol tudott! Egyszerűen nincsenek szavak, csak a miért, miért, miért...

- írta összetörten. Emellett keményen üzent a fia haláláért felelős férfinek:

- Erre nincs bocsánat, szívem szakadt meg a fiamért, és nem biztos, hogy ezt én is túlélem már, túl nagy seb ez, ami örökre megváltoztatta az egész család életét. Már sosem lesznek olyanok a mindennapjaink, sohasem lesznek olyanok az ünnepek, mert te elvetted tőlünk őt, a fiamat, F. Gábor Dominiket. Egy dolog biztos, nem nyugszom, míg ki nem derítem, hogy miért vetted el a fiamat, aki alig volt 25 éves. A felelősséget nem fogod megúszni, az biztos! - szögezte le. Gábor más ismerősei is így vélekednek: a legtöbben remélik, hogy A. László hosszú évekre börtönbe kerül:

Aki ütött, büszke lehet magára. A szíved-lelked ne találjon megnyugvást, hogy megöltél egy embert. Tudod, néha jobb a csend, és ettől lettél volna ember

- írta posztjában Gabi egyik ismerőse.