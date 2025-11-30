Gyilkosság az V. kerületben: egy 25 éves férfi halt meg az éjjel

Péntek késő este tragikus esemény rázta meg Budapest belvárosát. November 29-én, 22:39 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy V. kerületi szórakozóhelyen egy fiatal férfit bántalmaztak. A gyilkosság részletei még nem ismertek.

Gyilkosság történt az éjjel Budapesten

Gyilkosság az V. kerületben: egy szórakozóhelyen tört ki a balhé

A kiérkező járőrök azonnal megkezdték a 25 éves férfi újraélesztését, majd az életmentést a mentőszolgálat vette át. A férfit kórházba szállították, azonban az orvosi beavatkozások ellenére később életét vesztette.

A rendőrök gyors beavatkozásának köszönhetően 22:45 perckor, mindössze néhány perccel a bejelentés után, a helyszínen, a szórakozóhelyen elfogtak egy 28 éves férfit, akit az esettel összefüggésben előállítottak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított eljárást. A nyomozók jelenleg is vizsgálják, mi vezethetett a végzetes bántalmazáshoz, és folyamatban van a gyanúsított elszámoltatása. A körülmények pontos feltárása továbbra is zajlik, írja a Police.hu.