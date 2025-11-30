Megszólal a Morrison's-ban egyetlen ütéssel megölt Gábor édesanyja: ezt üzente

Mint arról a Bors is beszámolt, tragikus véget ért egy ártatlannak induló bulizás az V. kerületi Morrison's 2 szórakozóhelyen. Ismeretes, a 25 és 28 éves férfiak először összeszólalkoztak egymással, majd a 28 éves férfi úgy megütötte a fiatalabbat, hogy az végül belehalt sérüléseibe. A. Lászlót az eset után őrizetbe vették és elvitték a rendőrök, míg Gábor életéért a helyszínen vívtak ádáz harcot.

Bár úgy tudjuk, hogy a mentősök többször is megpróbálták újraéleszteni, életét már nem tudták megmenteni: a fiatal a kórházba szállítás után meghalt. Gábor ismerősei és szerettei teljesen összetörtek, mint mondták, nem értik, hogyan tehették ezt a fiatallal, aki soha, a légynek sem ártott. Most az összetört, gyászoló édesanya, Zsuzsanna is kifakadt: közösségi oldalán azt írta, tudni akarja, ki és miért végzett imádott fiával.

Meghalt a fiam, minden információra szükségünk van. Tudni akarom, miért kellett meghalnia! Meghalnia egy olyan fiatalnak, aki előtt ott volt az élet, aki segített, ahol kell, ahol tudott! Egyszerűen nincsenek szavak, csak a miért, miért, miért...

- tette fel közösségi oldalán a fájdalmas kérdést Gábor édesanyja, Zsuzsanna. A fia haláláért felelős férfihez is szólt:

Te, aki kioltottad az életét, mégis hogy gondolod, hogy elveszed?! Mi jogon vetted el? Hogy jössz te ahhoz, hogy elvedd az bárkinek is életét?! Nem azért tettem meg a gyermekeimért mindent, hogy bárki bántsa bármelyiküket is, vagy az életére törjön!

Fiatal, normális életet élt, dolgozott, néha bulizott, de az nem azt jelenti, hogy elmegy kicsit kikapcsolódni, akkor elveheti más az életét! Nem tudom most még, hogy pontosan mi történt, egy dologban viszont biztos vagyok: hogy élnie kellene, hogy hiányzik a családnak, a szüleinek, a testvéreinek, az ismerősöknek, barátainak - szögezte le az összetört asszony. Mint mondta, reméli, a Gábor haláláért felelős férfi nem ússza meg pár évnyi börtönnel:

Egy élettel teli fiatal volt a maga kis hülyeségeivel, akire mindig lehetett számítani, aki mindig ott volt, ha baj volt, akkor is. Egy nagy családot tettél tönkre, remélem a lelkiismereteddel nem tudsz elszámolni és megd....sz! Akármilyen büntetést kapsz, de remélem nem úszod meg pár évvel, ott fogsz megrohadni a börtönbe, rajtam múlna halálbüntetést kapnál, mert egy ilyen embernek nem nevezhető rohadéknak, nincs helye egy társadalomban

- tette hozzá a gyászoló anya. Nem bocsát meg a fiát megütő Lászlónak: