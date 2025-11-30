Gyilkosság a Morrison's-nál: csak bulizni indult, de sosem tért haza Gabi

Rendőrök gyűrűje fogta közre tegnap (november 29.) este az V. kerületi Morrison's 2 szórakozóhelyet. A klub előtt emberek tömege ácsorgott, a fiatalok feszülten beszélgettek és dohányoztak, míg nem messze, beljebb egy mindössze 25 éves fiatal életéért folyta a harc. Ismeretes: a késő esti órákban a klub két vendége összebalhézott egymással, a 28 éves A. László pedig úgy megütötte vitapartnerét, hogy a fiatal férfi elesett és soha többé nem kelt fel a földről.
A sérült fiatalhoz először a szórakozóhely egészségügyi személyzete rohant oda, a Morrison's közleménye szerint mindent megtettek azért, hogy segítsenek a srácon:
- A sértett az ütés következtében elesett és tompítás nélkül beverte a fejét. A szórakozóhely egészségügyi szolgálata azonnal megkezdte az ellátást, majd a mentőszolgálat szakszerűen átvette és kórházba szállította - közölték. A szemtanúk elmondák, hogy ekkor már rengeteg rendőr tolongott a járdán:
Minden tele volt rendőrrel, én vagy 4-5 rendőrautót láttam, meg egy rendőrségi kisbuszt is, meg ott állt a mentő is. Gondoltam, csak egy sima verekedés. De hogy belehaljon valaki...
- ingatta a fejét egy éppen akkor hazafelé ballagó fiatal férfi. Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy valakit újra is kellett éleszteni:
Akkor még azt mondták, hogy az újraélesztés sikerült és a srácot kórházba tudják vinni. Döbbenten láttam reggel, hogy nem sikerült őt megmenteni
- mondta egy másikuk.
Információink szerint a Nyugat-Magyarországon élő Gábor aznap csak egy vidám bulizásért ugrott fel barátaival Budapestre, a fővárosban pedig a Morrison's 2 felé vették az irányt. Nem tudni, hogy min kaptak össze az idősebb támadójával, de Gabi ismerőseitől úgy tudjuk, hogy a fiatal soha nem volt kötekedő vagy agresszív, sőt, éppen ellenkezőleg: jó kedélyű, segítőkész srácnak ismerték, így értetlenül és összetörten állnak a történtek előtt:
Egy 25 éves srác elmegy bulizni, de nem megy haza. Ott várta a családja, akiket imádott, de egy buliban elvették az életét
- tette hozzá a fiú egyik ismerőse.
A. Lászlót szinte azonnal, már a helyszínen elfogták a zsaruk, később pedig részleges beismerő vallomást tett. Kihallgatása után a rendőrség halált okozó testi sértés miatt őrizetbe vette és kezdeményezik letartóztatását.
