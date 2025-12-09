„A szívemben fogsz élni” - Mikuláscsomaggal sietett az unokákhoz Marika, halálra gázolta a vonat

Csak imádott unokáinak akart örömet szerezni az a tragikus sorsú nagymama, akit Kisvárdánál halálra gázolt a vonat. A 65 éves asszony mikuláscsomagokat vásárolt a városban, hogy azzal lepje meg unokáit. Már éppen hazafelé tartott, amikor végzetes döntést hozott: úgy határozott, hogy a vonatsíneken keresztül rövidíti le az útját.

Marika néni az unokáknak vett mikuláscsomaggal sietett haza, amikor az érkező vonat Kisvárdánál halálra gázolta. Bevásárlócekkere és szatyrai a baleset után is a síneken hevertek Fotó: szon.hu/Sipeki Péter

Mikuláscsomagokkal sietett haza, halálra gázolta a vonat a nagymamát

Információink szerint az asszony a vasútállomás közelében lépett rá a sínpárra, sajnos pontosan akkor, amikor a közelben lévő kanyarban felbukkant a vonat. A szerelvényt vezető masinisztának így esélye sem volt arra, hogy kiszúrja a síneken lépdelő nyugdíjast.

Többek szerint a tragédiát az okozhatta, hogy az asszony el is esett, pontosabban ráesett a sínekre, ahonnan már nem tudott felkelni.

A kanyarból kirobogó vonat viszont már nem tudott megállni és elgázolta az asszonyt. Úgy tudjuk, hogy az utolsó pillanatban még vészfékező szerelvény sokkos utasai azonnal leszálltak megállás után. A szemtanúk szerint elsőként pár hős iskolás fiatal szaladt lélekszakadva a sérülthöz, hogy megnézzék: tudnak-e segíteni rajta. Információink szerint azonban már ekkor látszott: az asszony életét nem lehet megmenteni.

Úgy tudjuk, hogy a baleset áldozata, a 65 éves L. Mária Kisvárdán élt családjával, a nő egész életében gyermekeiért, később pedig rajongásig imádott unokáiért élt. Ismerősei elmondták, hogy az egyik legjobb ember volt, akit csak ismertek:

Nem túlzás azt mondani, hogy Marika bármit megtett volna a családjáért, az unokákért. Imádta őket. Most is csak nekik vett ajándékokat, mikuláscsomagot, azokkal rohant haza hozzájuk

– mondta könnyes szemmel az asszony egyik ismerőse. A család összeomlott a történtektől, azóta is romokban hevernek.

Drága szép anyám, most hagytál itt, mikor legnagyobb szükségem volt rád. Ki lesz már nekem? Soha nem foglak elfeledni, míg élek, a szívemben fogsz élni

– írta összetörten Marika néni egyik lánya. A történtek után nemcsak ők, hanem a masiniszta is sokkot kapott: az ott tartózkodók szerint a férfi teljesen magán kívül volt a bánattól. A helyiek azt is elmondták, hogy a síneket rendszeresen használják átkelésre, így csoda, hogy nincsen több baleset.

Hiába a zárt pálya, évtizedek óta itt sétálnak át az emberek. Nagyon sajnálom a néni családját és a mozdonyvezetőt is

– ingatta a fejét egy kisvárdai férfi.