„A szívemben fogsz élni” - Mikuláscsomaggal sietett az unokákhoz Marika, halálra gázolta a vonat

Csak imádott unokáinak akart örömet szerezni az a tragikus sorsú nagymama, akit Kisvárdánál halálra gázolt a vonat. A 65 éves asszony mikuláscsomagokat vásárolt a városban, hogy azzal lepje meg unokáit. Már éppen hazafelé tartott, amikor végzetes döntést hozott: úgy határozott, hogy a vonatsíneken keresztül rövidíti le az útját.
Információink szerint az asszony a vasútállomás közelében lépett rá a sínpárra, sajnos pontosan akkor, amikor a közelben lévő kanyarban felbukkant a vonat. A szerelvényt vezető masinisztának így esélye sem volt arra, hogy kiszúrja a síneken lépdelő nyugdíjast.
Többek szerint a tragédiát az okozhatta, hogy az asszony el is esett, pontosabban ráesett a sínekre, ahonnan már nem tudott felkelni.
A kanyarból kirobogó vonat viszont már nem tudott megállni és elgázolta az asszonyt. Úgy tudjuk, hogy az utolsó pillanatban még vészfékező szerelvény sokkos utasai azonnal leszálltak megállás után. A szemtanúk szerint elsőként pár hős iskolás fiatal szaladt lélekszakadva a sérülthöz, hogy megnézzék: tudnak-e segíteni rajta. Információink szerint azonban már ekkor látszott: az asszony életét nem lehet megmenteni.
Úgy tudjuk, hogy a baleset áldozata, a 65 éves L. Mária Kisvárdán élt családjával, a nő egész életében gyermekeiért, később pedig rajongásig imádott unokáiért élt. Ismerősei elmondták, hogy az egyik legjobb ember volt, akit csak ismertek:
Nem túlzás azt mondani, hogy Marika bármit megtett volna a családjáért, az unokákért. Imádta őket. Most is csak nekik vett ajándékokat, mikuláscsomagot, azokkal rohant haza hozzájuk
– mondta könnyes szemmel az asszony egyik ismerőse. A család összeomlott a történtektől, azóta is romokban hevernek.
Drága szép anyám, most hagytál itt, mikor legnagyobb szükségem volt rád. Ki lesz már nekem? Soha nem foglak elfeledni, míg élek, a szívemben fogsz élni
– írta összetörten Marika néni egyik lánya. A történtek után nemcsak ők, hanem a masiniszta is sokkot kapott: az ott tartózkodók szerint a férfi teljesen magán kívül volt a bánattól. A helyiek azt is elmondták, hogy a síneket rendszeresen használják átkelésre, így csoda, hogy nincsen több baleset.
Hiába a zárt pálya, évtizedek óta itt sétálnak át az emberek. Nagyon sajnálom a néni családját és a mozdonyvezetőt is
– ingatta a fejét egy kisvárdai férfi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.